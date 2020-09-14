Сергей РАФАИЛОВ: «В Заре задолженность по зарплате три месяца»

Бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов рассказал о задолженности по зарплатам в луганской команде.



«Вчерашняя игра «Зари» представляла собой удручающее зрелище. Одно светлое пятно – Никита Шевченко. Все дружно накинулись на Скрипника. Поверьте, он делает все, что может. Причина не в нем.



Трудно руководить командой, перед которой задолженность по зарплате три месяца и идет четвертый. Иностранцы, которые пришли зимой, за семь месяцев работы, нелегкой работы, получили три зарплаты. Как и чем мотивировать игроков?



А вновь пришедшие... Они что горят желанием играть, видя такую ситуацию? Все ждут денег от УЕФА, которые поступят в конце ноября, но ими будут покрыты долги и расходы на участие в соревнованиях, плюс обещанная президентом премия.



А дальше что? Ах да, ждем, что владельцем «Зари» станет кто-нибудь из основных акционеров Tesla или Saudi Oranco», – написал Рафаилов в фейсбуке.



Напомним, «Заря» на старте нового сезона УПЛ проиграла оба матча: против «Десны» (1:3) и «Мариуполя» (0:1).