Сергей РАФАИЛОВ: «В Заре задолженность по зарплате три месяца»

Луганчане ждут денег от УЕФА

  • 14.09.2020 12:13
  • 2174 просмотра
  • 11 комментариев
Сергей РАФАИЛОВ: «В Заре задолженность по зарплате три месяца»
© ФК Заря. Сергей Рафаилов

Бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов рассказал о задолженности по зарплатам в луганской команде. 
 
«Вчерашняя игра «Зари» представляла собой удручающее зрелище. Одно светлое пятно – Никита Шевченко. Все дружно накинулись на Скрипника. Поверьте, он делает все, что может. Причина не в нем.
 
Трудно руководить командой, перед которой задолженность по зарплате три месяца и идет четвертый. Иностранцы, которые пришли зимой, за семь месяцев работы, нелегкой работы, получили три зарплаты. Как и чем мотивировать игроков?
 
А вновь пришедшие... Они что горят желанием играть, видя такую ситуацию? Все ждут денег от УЕФА, которые поступят в конце ноября, но ими будут покрыты долги и расходы на участие в соревнованиях, плюс обещанная президентом премия.
 
А дальше что? Ах да, ждем, что владельцем «Зари» станет кто-нибудь из основных акционеров Tesla или Saudi Oranco», – написал Рафаилов в фейсбуке.
 
Напомним, «Заря» на старте нового сезона УПЛ проиграла оба матча: против «Десны» (1:3) и «Мариуполя» (0:1). 

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(14 голосов)

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Комментарии
    kvv1404
    online
      kvv1404, 14.09.2020 13:16
    +3
    Таких як Рафаїлов в народі низали просто - "гандон"! Невже при ньому не було заборгованостей по зарплаті?Були але він тоді гімна в рот набрав і мовчав.А тепер розговорився,коли став безробітним!
    Ссылка
    protasov_lyopu_dadaj
    online
      protasov_lyopu_dadaj, 14.09.2020 13:13
    -2
    бамбас гонит паражняк
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.09.2020 13:04
    +3
    Когда ты находишься в структуре клуба молчишь, потом выливаешь помои.
    Это гадко.
    Конечно есть проблемы.
    Но блин зачем гадить там где ты работал?
    Главное это ж проблема всех наших людей.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.09.2020 12:50
    +3
    jekаfunny, 14.09.2020 12:28
    А ты можешь внятно обьяснить свою логику ? Или в осрамлённой раз сразу признаем что ты аутист , который пользуется генератором случайных слов ?
    Не мучай животное, пусть уже мычит себе под нос свой бред
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    Gm Dm
    online
      Gm Dm, 14.09.2020 12:49
    +2
    Судя по риторике Рафаилова его выгнали из Зари.
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    dadlismit
      dadlismit, 14.09.2020 12:49
    0
    Олександр Жарчинський, 14.09.2020 12:25
    таке відчуття,що це він не констатує факт, а зловтішається...
    Конечно злорадствует. Рафаилова выперли из клуба за махинации с трансферами игроков, вот он теперь и брызжет слюной
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.09.2020 12:38
    +1
    черт усатый
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 12:28
    -2
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 12:25
    Да это и так понятно и видно, начали сливать Зарю, следующая днонамка.
    А ты можешь внятно обьяснить свою логику ? Или в осрамлённой раз сразу признаем что ты аутист , который пользуется генератором случайных слов ?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 14.09.2020 12:27
    +1
    У дворников города **** такое было летом, но они работали как обычно.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 12:25
    -6
    Да это и так понятно и видно, начали сливать Зарю, следующая днонамка.
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 14.09.2020 12:25
    +7
    таке відчуття,що це він не констатує факт, а зловтішається...
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 14.09.2020 12:25
    +7
    таке відчуття,що це він не констатує факт, а зловтішається...
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 14.09.2020 13:16
    +3
    Таких як Рафаїлов в народі низали просто - "гандон"! Невже при ньому не було заборгованостей по зарплаті?Були але він тоді гімна в рот набрав і мовчав.А тепер розговорився,коли став безробітним!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.09.2020 13:04
    +3
    Когда ты находишься в структуре клуба молчишь, потом выливаешь помои.
    Это гадко.
    Конечно есть проблемы.
    Но блин зачем гадить там где ты работал?
    Главное это ж проблема всех наших людей.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.09.2020 12:50
    +3
    jekаfunny, 14.09.2020 12:28
    А ты можешь внятно обьяснить свою логику ? Или в осрамлённой раз сразу признаем что ты аутист , который пользуется генератором случайных слов ?
    Не мучай животное, пусть уже мычит себе под нос свой бред
    Ссылка
    Gm Dm
    online
      Gm Dm, 14.09.2020 12:49
    +2
    Судя по риторике Рафаилова его выгнали из Зари.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.09.2020 12:38
    +1
    черт усатый
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 14.09.2020 12:27
    +1
    У дворников города **** такое было летом, но они работали как обычно.
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 14.09.2020 12:49
    0
    Олександр Жарчинський, 14.09.2020 12:25
    таке відчуття,що це він не констатує факт, а зловтішається...
    Конечно злорадствует. Рафаилова выперли из клуба за махинации с трансферами игроков, вот он теперь и брызжет слюной
    Ссылка
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