Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против АЗ

Во вторник, 15 сентября, на НСК «Олимпийский» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» сыграет с нидерландским АЗ.



На предматчевом совещании, которое состоялось утром в день игры, было утверждено, в каких комплектах формы проведут матч команды.



Киевляне сыграют в домашней белой форме (вратарь – в сером), гости выйдут на поле в красной экипировке (голкипер – в салатовом).



Напомним, что из-за карантинных мер в Украине поединок пройдет без зрителей. Начало игры – в 20:00.

Динамо - АЗ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов