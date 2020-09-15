Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против АЗ

Киевляне выйдут на матч в домашнем комплекте экипировки

  • 15.09.2020 11:19
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Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против АЗ
© ФК Динамо Киев

Во вторник, 15 сентября, на НСК «Олимпийский» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» сыграет с нидерландским АЗ.
 
На предматчевом совещании, которое состоялось утром в день игры, было утверждено, в каких комплектах формы проведут матч команды.
 
Киевляне сыграют в домашней белой форме (вратарь –  в сером), гости выйдут на поле в красной экипировке (голкипер – в салатовом).
 
Напомним, что из-за карантинных мер в Украине поединок пройдет без зрителей. Начало игры – в 20:00.

Динамо - АЗ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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    • 8.86% (21)
      1. Крупная победа Динамо
    • 55.27% (131)
      2. Минимальная победа Динамо
    • 7.59% (18)
      3. Победа Динамо по пенальти
    • 2.95% (7)
      4. Победа АЗ Алкмаар по пенальти
    • 17.72% (42)
      5. Минимальная победа АЗ Алкмаар
    • 7.59% (18)
      6. Крупная победа АЗ Алкмаар
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