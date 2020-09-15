Руслан КОСТЫШИН: «На ведущих ролях в Арисе бывший игрок Днепра»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин рассказал о подготовке своих подопечных к противостоянию в Лиге Европы с греческим «Арисом».

«Сначала сбором информации о сопернике занимались мои помощники по тренерскому штабу, а я подключился уже на завершающем этапе подготовки. Просмотрел видеозаписи двух последних матчей «Ариса» – товарищеского с немецким «Шальке» и календарного в чемпионате Греции – с «Ламией».

Наш оппонент мне понравился, это техничная команда, дорожит мячом, волевая. В поединке с «Ламией» до 70-й минуты «Арис» уступал, но сумел собраться, взвинтил темп и склонил чаши весов в свою сторону. На ведущих ролях в «Арисе» португалец Бруну Гама, защищавший в свое время цвета «Днепра», ему надо будет уделить пристальное внимание. Нужно отметить, что в стартовом составе «Ариса» в матче с «Ламией» было сразу десять легионеров, «Колосу» еще не приходилось сражаться с таким интернациональным клубом. Однако «Арис» – это команда не без слабых мест, поэтому, надеюсь, что подопечные выполнят установку и не подведут», – сказал Костышин.

Добавим, что свой дебютный матч в Лиге Европы «Колос» проведет в Греции с «Арисом» 17 сентября.

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