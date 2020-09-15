Сергей БЕЖЕНАР: «Динамовцы будут строго играть в обороне в матче с АЗ»

Бывший игрок «бело-синих» – о предстоящем матче третьего квалификационного раунда ЛЧ

  • 15.09.2020 10:45
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  • 1 комментарий
Сергей БЕЖЕНАР: «Динамовцы будут строго играть в обороне в матче с АЗ»
© ФК Динамо Киев. Сергей Беженар

Бывший игрок «Динамо», а ныне - старший тренер выпускной группы клубной ДЮФШ U17 Сергей Беженар поделился ожиданиями от игры киевлян в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против АЗ.
 
- Очень хочется, чтобы «Динамо» победило АЗ и прошло в Лигу чемпионов. Ожидания только такие. Выигрывает тот, кто будет лучше подготовлен и настроен на игру. А настроения у динамовцев хоть отбавляй.
 
У «бело-синих» появилась самоотдача, желание играть на результат, что заметно, когда команда выходит на поле. Плюс, в коллективе здоровая атмосфера. Это показал матч за Суперкубок Украины. Все динамовцы сражались друг за друга.
 
- Какие козыри есть в руках «Динамо»? За счет чего можем выиграть?
- За счет самоотдачи, желания, подготовки и правильно подобранной тактики.
 
- Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов состоит из одного матча - возможность сюрпризов растет?
- Главное - настрой на игру. Но возникает вопрос, в каком состоянии приедут в «Динамо» сборники. По моей информации, все игроки «Динамо» хотят победить и настроены проходить дальше.
 
- Тот факт, что «бело-синие» сыграют на своем поле, на руку киевлянам?
- Конечно, свое поле, стадион, особая атмосфера дадут о себе знать. Это, безусловно, поможет динамовцам. Плюс, в подсознании то, что никуда не надо лететь.
 
- По вашему мнению, команды будут демонстрировать открытый и результативный футбол или более осторожный, боясь допустить ошибку?
- При любом раскладе команда будет думать об обороне. Важный фактор - не пропустить. Как бы ни сложилась игра, динамовцы будут строго играть в обороне.
 
- Сделаете прогноз, с каким счетом завершится игра?
- Устроит любой победный счет.

Динамо - АЗ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    janu0320
      janu0320, 15.09.2020 11:12
    -1
    поставят опять поезд имени луческу, великая тактика кривоногих.
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