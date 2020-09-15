Свитолина/Ястремская – Халеп/Никулеску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 15 сентября, украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская стартуют в парном разряде Открытого чемпионата Италии по теннису.



На старте соревнований одесситки сыграют против румынского дуэта Симона Халеп / Моника Никулеску.



Встреча состоится вторым запуском на корте №6 после парной встречи Картер / Стефани – Блинкова / Рыбакина. Ориентировочное время начала матча 13:30 по Киеву.



Лучшая пара у следующем раунде сыграет с победительницами матча Аояма / Сибахара – Бертенс / Рус.

Ранее Ястремская прошла во второй круг одиночного разряда.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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