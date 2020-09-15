Свитолина/Ястремская – Халеп/Никулеску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 15 сентября, украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская стартуют в парном разряде Открытого чемпионата Италии по теннису.
На старте соревнований одесситки сыграют против румынского дуэта Симона Халеп / Моника Никулеску.
Встреча состоится вторым запуском на корте №6 после парной встречи Картер / Стефани – Блинкова / Рыбакина. Ориентировочное время начала матча 13:30 по Киеву.
Лучшая пара у следующем раунде сыграет с победительницами матча Аояма / Сибахара – Бертенс / Рус.
Ранее Ястремская прошла во второй круг одиночного разряда.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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