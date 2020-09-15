Свитолина/Ястремская – Халеп/Никулеску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Риме

  • 15.09.2020 10:35
  • 783 просмотра
  • 1 комментарий
Свитолина/Ястремская – Халеп/Никулеску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина и Даяна Ястремская

Во вторник, 15 сентября, украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская стартуют в парном разряде Открытого чемпионата Италии по теннису.
 
На старте соревнований одесситки сыграют против румынского дуэта Симона Халеп / Моника Никулеску.
 
Встреча состоится вторым запуском на корте №6 после парной встречи Картер / Стефани – Блинкова / Рыбакина. Ориентировочное время начала матча 13:30 по Киеву.
 
Лучшая пара у следующем раунде сыграет с победительницами матча Аояма / Сибахара – Бертенс / Рус.

Ранее Ястремская прошла во второй круг одиночного разряда.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    sergo1957
      sergo1957, 15.09.2020 10:59
    0
    Не понял !? Одной ж..... на два базара !
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    sergo1957
      sergo1957, 15.09.2020 10:59
    0
    Не понял !? Одной ж..... на два базара !
    Ссылка
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