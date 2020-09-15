Шеффилд Юнайтед – Вулверхэмптон – 0:2. Видео голов и обзор матча

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» на своем поле уступил «Вулверхэмптону» со счетом 0:2.
Лучшие моменты матча Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромэн Саисс (Вулверхэмптон).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Вулверхэмптон).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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