Два гола за 6 стартовых минут. Волки на выезде переиграли Шеффилд Юнайтед

14 сентября проходят заключительные матчи 1-го тура Английской Премьер-лиги.
«Волки» на выезде переиграли «Шеффилд Юнайтед», гости забили два гола за 6 стартовых минут.
АПЛ. 1-й тур
«Шеффилд Юнайтед» – «Вулверхэмптон» – 0:2
Голы: Рауль Хименес, 3, Ромен Сесс, 6.
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем (Макголдрик, 71), Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд (Берге, 76), Ландстрем, Шарп, Макберни.
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Марсал, Саисс, Жоау Моутинью (Витинья, 86), Дендонкер, Хименес, Траоре, Поденсе (Невеш, 76), Педру Нету (Бур, 69).
Предупреждения: Иган, 33. Макберни, 39. Марсал, 90+1.
Судья: Дин.
Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн»
Турнирная таблица Премьер-лиги
Николай Степанюк, Sport.ua
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