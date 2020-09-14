1-й тур
Шеффилд Юнайтед
0:2
Вулверхэмптон
14.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Два гола за 6 стартовых минут. Волки на выезде переиграли Шеффилд Юнайтед

14 сентября проходят заключительные матчи 1-го тура Английской Премьер-лиги

  • 14.09.2020 22:03
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Два гола за 6 стартовых минут. Волки на выезде переиграли Шеффилд Юнайтед
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14 сентября проходят заключительные матчи 1-го тура Английской Премьер-лиги.

«Волки» на выезде переиграли «Шеффилд Юнайтед», гости забили два гола за 6 стартовых минут. 

АПЛ. 1-й тур

«Шеффилд Юнайтед» – «Вулверхэмптон» – 0:2

Голы: Рауль Хименес, 3, Ромен Сесс, 6.

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем (Макголдрик, 71), Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд (Берге, 76), Ландстрем, Шарп, Макберни.

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Марсал, Саисс, Жоау Моутинью (Витинья, 86), Дендонкер, Хименес, Траоре, Поденсе (Невеш, 76), Педру Нету (Бур, 69).

Предупреждения: Иган, 33. Макберни, 39. Марсал, 90+1.

Судья: Дин.

Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн»

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Николай Степанюк, Sport.ua

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