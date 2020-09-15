Юрий ВИРТ: «В мою работу никто не вмешивается. У меня карт-бланш»

Наставник ровенского «Вереса» Юрий Вирт рассказал о своей работе в клубе Первой лиги.

«В мою работу извне никто не вмешивается. У меня карт-бланш. Я занимаюсь тренерской работой, спортивной составляющей, руководители обеспечивают стабильное финансирование, делают все необходимое, чтобы команда ни в чем не нуждалась. Все договоренности, достигнутые между мной и президентом клуба, выполняются.

Он держит слово. Простой пример. Зимой я попросил провести сборы в Турции, где созданы прекрасные условия и нет проблем со спаррингами – мне пошли навстречу. Как и в подписании новичков, в которых я полностью уверен», - сказал Вирт.

Напомним, ранее стало известно, какую задачу перед Виртом поставило руководство «Вереса».