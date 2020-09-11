Стало известно, какую задачу перед Виртом поставило руководство Вереса

Председатель наблюдательного совета НК «Верес» Иван Надеин прокомментировал подписание главным тренером Юрием Виртом нового контракта с ровенчанами еще на два года.



«Переговорный процесс клубного руководства с Виртом по новому соглашению проходил конструктивно, без каких-то разногласий. Не знаю, откуда в СМИ появилась информация, что Вирт может покинуть «Верес». Ведь все нюансы нового контракта с ним были оговорены еще сразу после завоевания путевку в Первую лигу и получено «добро» на продолжение сотрудничества.



Конечно, я доволен, что Юрий Николаевич будет еще возглавлять «Верес», как минимум, два года. Это квалифицированный специалист, не бросающий слов на ветер. Перед Виртом и командой поставлено задание через два года попасть в УПЛ. Однако в «Вересе» не будут возражать, если повышение в классе состоится уже после нынешнего сезона. Тем более, что в «Вересе» продуктивно поработали на трансферном рынке, сейчас у нас практически на каждой позиции по два равноценных футболиста.



Если откровенно, то немножко беспокоит ситуация с реконструкцией стадиона «Авангард», которую взяла под свою опеку городская власть. Работы там ведутся, но не такими темпами, как того бы хотелось. И эта неопределенность с вводом в строй арены настораживает. Поскольку вскоре подавать документы в аттестационную комиссию, которая дает право претендовать на участие в чемпионате УПЛ, то для начала нужно хотя бы знать, где «Верес» собирается проводить домашние матчи», – сказал Надеин.



Напомним, что во втором туре чемпионата Украины в первой лиге «Верес» в гостях 12 сентября сыграет с «Полесьем».