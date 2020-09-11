Стало известно, какую задачу перед Виртом поставило руководство Вереса

Через два года ровенский клуб хочет играть в УПЛ

  • 11.09.2020 13:45
  • 406 просмотров
  • 0 комментариев
Стало известно, какую задачу перед Виртом поставило руководство Вереса
© НК Верес. Юрий Вирт (слева)

Председатель наблюдательного совета НК «Верес» Иван Надеин прокомментировал подписание главным тренером Юрием Виртом нового контракта с ровенчанами еще на два года.
 
«Переговорный процесс клубного руководства с Виртом по новому соглашению проходил конструктивно, без каких-то разногласий. Не знаю, откуда в СМИ появилась информация, что Вирт может покинуть «Верес». Ведь все нюансы нового контракта с ним были оговорены еще сразу после завоевания путевку в Первую лигу и получено «добро» на продолжение сотрудничества.
 
Конечно, я доволен, что Юрий Николаевич будет еще возглавлять «Верес», как минимум, два года. Это квалифицированный специалист, не бросающий слов на ветер. Перед Виртом и командой поставлено задание через два года попасть в УПЛ. Однако в «Вересе» не будут возражать, если повышение в классе состоится уже после нынешнего сезона. Тем более, что в «Вересе» продуктивно поработали на трансферном рынке, сейчас у нас практически на каждой позиции по два равноценных футболиста.
 
Если откровенно, то немножко беспокоит ситуация с реконструкцией стадиона «Авангард», которую взяла под свою опеку городская власть. Работы там ведутся, но не такими темпами, как того бы хотелось. И эта неопределенность с вводом в строй арены настораживает. Поскольку вскоре подавать документы в аттестационную комиссию, которая дает право претендовать на участие в чемпионате УПЛ, то для начала нужно хотя бы знать, где «Верес» собирается проводить домашние матчи», – сказал Надеин.
 
Напомним, что во втором туре чемпионата Украины в первой лиге «Верес» в гостях 12 сентября сыграет с «Полесьем».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности