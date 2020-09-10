Верес подписал новый контракт с Виртом

«Верес» подписал новый контракт с Юрием Виртом.



Соглашение между 46-летним тренером и народным клубом рассчитано на два года.



Сейчас Юрий Вирт со своим тренерским штабом готовят команду к игре с житомирским «Полесьем». 12 сентября этим матчем «красно-черные» начнут свой сезон в Первой лиге.



Напомним, Вирт во второй раз возглавил ровенский клуб летом 2019 года. До этого он работал в «Вересе» в 2017 году, после чего несколько месяцев работал в «Рухе».

Ранее сообщалось, что Вирт может покинуть «Верес».