Александр ДЕНИСОВ: «В Ужгороде маски даже не брали на стадион»

Известный журналист – о проведенном с болельщиками матче «Минай» – «Александрия»

  • 15.09.2020 09:20
  • 1708 просмотров
  • 6 комментариев
Александр ДЕНИСОВ: «В Ужгороде маски даже не брали на стадион»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов отметил безответственность организаторов матча 2 тура УПЛ «Минай» – «Александрия» (1:0), который состоялся в Ужгороде:

«Два клуба – Минай и Колос обратились в УПЛ с просьбой допустить болельщиков на трибуны хотя бы частично. Такое право они получили. В Ковалевке более-менее все было нормально. В Ужгороде, с точки зрения дисциплины и правил все рухнуло сразу. 

Без масок практически все. Не то, что бы их сняли, складывается впечатление, что их даже не брали на стадион. И здесь вопрос к менеджменту Миная. Они подставляют и себя, и все другие клубы. МОЗ увидит эту картинку, и допуск болельщиков на матчи будет просто-напросто закрыт. Противопоставить этому запрету просто нечего. Я видел эти кадры и думал: а кто вообще за этим смотрит?

Это уже второй инцидент. В Первой лиге, когда Минай боролся за выход в Премьер-лигу, они сняли большой баннер вдоль забора и допустили большое количество болельщиков, которые смотрели матч. Тогда им сделали предупреждение, но никаких выводов сделано не было. Полная безответственность», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
    Евгений Еременко
    online
      Евгений Еременко, 15.09.2020 10:29
    0
    первый раз в жизни полностью согласен) Денисов решил расположить к себе?)
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    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 15.09.2020 10:05
    0
    ivtbox, 15.09.2020 10:02
    Зобов'язати футбольні клуби господарі матчів видавати безкоштовно маски при вході на стадіон.
    Ага, и бесплатно на стадион пускать...
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    ivtbox
      ivtbox, 15.09.2020 10:02
    -1
    Зобов'язати футбольні клуби господарі матчів видавати безкоштовно маски при вході на стадіон.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 15.09.2020 09:50
    -1
    Trasher311987, 15.09.2020 09:38
    Тут согласен с Денисовым.
    Это реально подстава для всех.
    Так появляется негативный имидж
    ВОБЩЕМ, ДА.
    Но попробуй посмотри ємоционально в теплую погоду футбол в правильно одетой маске (для хардкора можно ещё резиновіе перчатки одеть) (а еще если учесть, что большинство народа носит маску только для отмазки, на подбородке в магазине,то маска не факт, что очень чистая... )
    Я не уверен, что у меня бы получилось, честно, по этому, кстати, не уверен, что буду посещать футбол, даже если будут пускать со зрителями... В маске неудобно, без маски - паливо
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    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 15.09.2020 09:47
    +2
    А они думают что самые умные.
    Только приехал из Закарпаття, когда я ходил там в маске на меня как на идиота смотрели.
    Потом удивляться что они в красной зоне...
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.09.2020 09:38
    +6
    Тут согласен с Денисовым.
    Это реально подстава для всех.
    Так появляется негативный имидж
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.09.2020 09:38
    +6
    Тут согласен с Денисовым.
    Это реально подстава для всех.
    Так появляется негативный имидж
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 15.09.2020 09:47
    +2
    А они думают что самые умные.
    Только приехал из Закарпаття, когда я ходил там в маске на меня как на идиота смотрели.
    Потом удивляться что они в красной зоне...
    Ссылка
    Евгений Еременко
    online
      Евгений Еременко, 15.09.2020 10:29
    0
    первый раз в жизни полностью согласен) Денисов решил расположить к себе?)
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 15.09.2020 10:05
    0
    ivtbox, 15.09.2020 10:02
    Зобов'язати футбольні клуби господарі матчів видавати безкоштовно маски при вході на стадіон.
    Ага, и бесплатно на стадион пускать...
    Ссылка
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