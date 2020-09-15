Александр ДЕНИСОВ: «В Ужгороде маски даже не брали на стадион»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов отметил безответственность организаторов матча 2 тура УПЛ «Минай» – «Александрия» (1:0), который состоялся в Ужгороде:

«Два клуба – Минай и Колос обратились в УПЛ с просьбой допустить болельщиков на трибуны хотя бы частично. Такое право они получили. В Ковалевке более-менее все было нормально. В Ужгороде, с точки зрения дисциплины и правил все рухнуло сразу.

Без масок практически все. Не то, что бы их сняли, складывается впечатление, что их даже не брали на стадион. И здесь вопрос к менеджменту Миная. Они подставляют и себя, и все другие клубы. МОЗ увидит эту картинку, и допуск болельщиков на матчи будет просто-напросто закрыт. Противопоставить этому запрету просто нечего. Я видел эти кадры и думал: а кто вообще за этим смотрит?

Это уже второй инцидент. В Первой лиге, когда Минай боролся за выход в Премьер-лигу, они сняли большой баннер вдоль забора и допустили большое количество болельщиков, которые смотрели матч. Тогда им сделали предупреждение, но никаких выводов сделано не было. Полная безответственность», - сказал Денисов.