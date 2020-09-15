Александр ДЕНИСОВ: «В Ужгороде маски даже не брали на стадион»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов отметил безответственность организаторов матча 2 тура УПЛ «Минай» – «Александрия» (1:0), который состоялся в Ужгороде:
«Два клуба – Минай и Колос обратились в УПЛ с просьбой допустить болельщиков на трибуны хотя бы частично. Такое право они получили. В Ковалевке более-менее все было нормально. В Ужгороде, с точки зрения дисциплины и правил все рухнуло сразу.
Без масок практически все. Не то, что бы их сняли, складывается впечатление, что их даже не брали на стадион. И здесь вопрос к менеджменту Миная. Они подставляют и себя, и все другие клубы. МОЗ увидит эту картинку, и допуск болельщиков на матчи будет просто-напросто закрыт. Противопоставить этому запрету просто нечего. Я видел эти кадры и думал: а кто вообще за этим смотрит?
Это уже второй инцидент. В Первой лиге, когда Минай боролся за выход в Премьер-лигу, они сняли большой баннер вдоль забора и допустили большое количество болельщиков, которые смотрели матч. Тогда им сделали предупреждение, но никаких выводов сделано не было. Полная безответственность», - сказал Денисов.
Источник — Футбол 1/2/3
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Это реально подстава для всех.
Так появляется негативный имидж
Но попробуй посмотри ємоционально в теплую погоду футбол в правильно одетой маске (для хардкора можно ещё резиновіе перчатки одеть) (а еще если учесть, что большинство народа носит маску только для отмазки, на подбородке в магазине,то маска не факт, что очень чистая... )
Я не уверен, что у меня бы получилось, честно, по этому, кстати, не уверен, что буду посещать футбол, даже если будут пускать со зрителями... В маске неудобно, без маски - паливо
Только приехал из Закарпаття, когда я ходил там в маске на меня как на идиота смотрели.
Потом удивляться что они в красной зоне...
Это реально подстава для всех.
Так появляется негативный имидж
Это реально подстава для всех.
Так появляется негативный имидж
Только приехал из Закарпаття, когда я ходил там в маске на меня как на идиота смотрели.
Потом удивляться что они в красной зоне...
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