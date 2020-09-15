Русин и Леднев получат шанс в Динамо. У Назария есть вариант в Бельгии

Хавбек и форвард получат возможность показать себя

  • 15.09.2020 09:11
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Русин и Леднев получат шанс в Динамо. У Назария есть вариант в Бельгии
© fcdynamo.kiev.ua

Журналист Игорь Цыганык уверен, что полузащитник Богдан Леднев и форвард Назарий Русин еще получат шанс показать себя в составе «Динамо» Киев.

«Пока нет, не аренды для них. У Русина есть вариант в Бельгии, где у клуба была бы возможность выкупа, но Назарий отказался. Он поговорил с Луческу, и тот заверил, что рассчитывает на форварда. Русин шанс получит».

«Что касается Леднева, то и у него будет шанс. Как они воспользуются - вопрос», - считает Цыганык.

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Источник — Циганик LIVE

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