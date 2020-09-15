Интер согласовал трансфер Артуро Видаля

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль продолжит карьеру в «Интере».

Как сообщает испанская пресса, миланский клуб согласовал трансфер 33-летнего хавбека. Сумма трансфера - 0,5 млн евро + бонусы.

«Барселона» будет вынуждена выплатить чилийцу часть зарплаты за оставшийся год контракта.

Видаль выступает за «Барселону» с лета 2018 года. Ранее чилиец уже выступал в Серии А в 2011-2015 годах за «Ювентус».

Ранее «Интер» подписал Александара Коларова.