Интер согласовал трансфер Артуро Видаля

Чилийский хавбек вскоре вернется в Италию

  • 15.09.2020 02:28
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Интер согласовал трансфер Артуро Видаля
© ФК Барселона. Артуро Видаль

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль продолжит карьеру в «Интере».

Как сообщает испанская пресса, миланский клуб согласовал трансфер 33-летнего хавбека. Сумма трансфера - 0,5 млн евро + бонусы.

«Барселона» будет вынуждена выплатить чилийцу часть зарплаты за оставшийся год контракта.

Видаль выступает за «Барселону» с лета 2018 года. Ранее чилиец уже выступал в Серии А в 2011-2015 годах за «Ювентус».

Ранее «Интер» подписал Александара Коларова. 

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Источник — Todomercadoweb

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