Интер согласовал трансфер Артуро Видаля

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль продолжит карьеру в «Интере».
Как сообщает испанская пресса, миланский клуб согласовал трансфер 33-летнего хавбека. Сумма трансфера - 0,5 млн евро + бонусы.
«Барселона» будет вынуждена выплатить чилийцу часть зарплаты за оставшийся год контракта.
Видаль выступает за «Барселону» с лета 2018 года. Ранее чилиец уже выступал в Серии А в 2011-2015 годах за «Ювентус».
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Источник — Todomercadoweb
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