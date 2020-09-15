ЛЫСЕНКО: «Трудно было на сборах. А со Львовом наслаждались футболом»

Форвард «Колоса» Владимир Лысенко, который забил первый исторический гол в официальном матче на нашем новом стадионе, рассказал о своих впечатлениях от игры против «Львова» (4: 0), а также отметил фактор присутствия болельщиков и изюминку новой арены:

«Мы целенаправленно готовились к этой игре. У нас были сборы. Не скажу, что сегодня было трудно нам. Трудно было на сборах, а в игре ты получаешь удовольствие от футбола. Хотелось быстрее вернуться к чемпионату, чтобы уже начать играть официальные матчи. Как по мне, то не нужно было делать такую ​​длинную паузу после первого тура. Но это решение нашей Ассоциации, так решила. Теперь у нас впереди следующие игры, в которых мы будем готовиться и настраиваться на победу.

Новый стадион? Такое ощущение, что ты находишься на трибуне, а болельщик на поле. И наоборот. Хочется, чтобы было еще больше людей, ведь сегодня было ограничение по медицинскому протоколу. А если будет все хорошо в плане завершения эпидемии, то у нас будет полный стадион.

Матч с «Арисом»? Сейчас после победы над «Львовом» уже сосредоточимся на игре против «Ариса». Когда идут победы, то внутри коллектива всегда будет отличное настроение. Когда и в тренировочном процессе, и в матче, и после него все классно, то и в команде все классно. Нам остается только делать все от нас зависящее для победы», - сказал Лысенко