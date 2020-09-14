ВИДЕО. Как Ястремская вырвала победу у Джорджи в 3-сетовом матче в Риме

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (WTA 29) успешно стартовала на турнире серии Premier 5 в Риме.
20-летняя украинка в первом круге обыграла итальянку Камилу Джорджи (WTA 69), которая получила от организаторов уайлд-кард.
WTA. Рим (Италия). Женщины. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Камила Джорджи (Италия) [WC] – 7:5, 6:7 (5:7), 6:4
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Источник — YouTube
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