ЦЫГАНЫК: «Не надо делать трагедии после поражения от сборной Испании»

Футбольный журналист рассказал о старте сборной Украины в Лиге наций

  • 14.09.2020 21:15
  • 533 просмотра
  • 4 комментария
ЦЫГАНЫК: «Не надо делать трагедии после поражения от сборной Испании»
© УЕФА

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live рассказал о старте сборной Украины в Лиге наций и пользе от поражения в матче с Испанией (0:4):

«У меня вызвало удивление то, что после матча с Испанией на нашу сборную обрушился шквал критики. Я совершенно спокойно отнесся к такому результату, потому что когда Испания на ходу, она может забить любому 4 мяча, а то и больше. Нельзя сказать, что такой результат был прогнозируемым, но сборная Украины вышла на новый уровень, вышла в Лигу наций, в элиту европейского футбола. Поэтому всех там разрывать сразу будет практически нереально.

На данном этапе команде надо закрепиться на этом уровне. Победа над Швейцарией – шаг вперед, хотя игра давалась непросто. Футболисты настраивались именно на эту игру, а дальше нет возможности восстановить игроков на следующий матч. У нас нет возможности полностью изменить состав, у нас нет возможности делать замены, направленные на усиление, квалифицированными игроками по ходу поединка. Есть определенные нюансы, которые влияют на игру нашей команды. Андрей Шевченко вместе со своим штабом сделает определенные выводы.

Я уверен, что весной сборная Украины Андрея Шевченко будет совершенно другой. У нас есть возможность расти, потому сборная играет с такими соперниками, и будет еще товарищеский матч с Францией. В Украине никогда не получалось договориться о товарищеских поединках с такими командами, а здесь игры официальные, где выходят команды и показывают нам, что мы где-то что-то недоработали. Все футболисты, которые сейчас здесь играют – все очень вырастут.

Для команды Шевченко в Лиге наций главная задача – закрепиться в элите! Не вылететь и закрепиться среди сильнейших. Для меня то, что Украина пропустила 4 от испанцев – такое может произойти. Иногда полезно так получить по носу, чтобы некоторые футболисты пересмотрели свое отношение. Мне понравились дебютанты Тымчик и Михайличенко, но на два матча сил не хватило.

Не надо делать трагедии после поражения от Испании. Этот проигрыш даст возможность разобрать ошибки и сделать выводы. В поединке с немцами команда будет иметь другой вид, как и в домашнем матче с Испанией».

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Источник — Циганик LIVE

(3 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 22:07
    -1
    Посмотрел его пырыдачу, ничего нового, у днонамы всё супер, всё будет ок, у Шахтёра всё не то, и так уже сколько лет оно говорит?
    Ссылка
    mist76
    online
      mist76, 14.09.2020 21:38
    0
    Где ты был раньше, как тебя не хватало, лучше бы не возвращался!!!!
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 14.09.2020 21:34
    0
    словесний понос від циганика,не в результаті справа,хоч швейцарці не шукали виправдання - вийшли і грали,німцям підфартило,що не програли... справа в тому,що наші були як бепорадні сліпі кошенята,грандіозний тренерський провал у всіх аспектах - по складу,тактиці,настрою на гру,кривцова навіть не поміняли,з п"ятовим коться щось незрозуміле - стоїть не у воротах,а на лінії воротарського майданчика,ставити його,ще й розраховувати,що він буде розпочинати атаки коротким пасом,то просто питання неадекватності шеви,так могли програти,але команди у нас на полі не було
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 14.09.2020 21:30
    +2
    П'ятова пора вже міняти. Пора награвати Луніна, якраз до Евро.Кривцов завжди ніякий. Він не рівень збірної. Коноплянка поки сам відпав. Ярмоленко з Іспанією краще би й не виходив. Зіні МанСіті запропонували дотикнутися до м'яча і цим все сказано. В цілому зіграли, чи правильніше сказати, що відбули той матч всі погано, але П'ятов та Кривцов повний провал.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 14.09.2020 21:30
    +2
    П'ятова пора вже міняти. Пора награвати Луніна, якраз до Евро.Кривцов завжди ніякий. Він не рівень збірної. Коноплянка поки сам відпав. Ярмоленко з Іспанією краще би й не виходив. Зіні МанСіті запропонували дотикнутися до м'яча і цим все сказано. В цілому зіграли, чи правильніше сказати, що відбули той матч всі погано, але П'ятов та Кривцов повний провал.
    Ссылка
    mist76
    online
      mist76, 14.09.2020 21:38
    0
    Где ты был раньше, как тебя не хватало, лучше бы не возвращался!!!!
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 14.09.2020 21:34
    0
    словесний понос від циганика,не в результаті справа,хоч швейцарці не шукали виправдання - вийшли і грали,німцям підфартило,що не програли... справа в тому,що наші були як бепорадні сліпі кошенята,грандіозний тренерський провал у всіх аспектах - по складу,тактиці,настрою на гру,кривцова навіть не поміняли,з п"ятовим коться щось незрозуміле - стоїть не у воротах,а на лінії воротарського майданчика,ставити його,ще й розраховувати,що він буде розпочинати атаки коротким пасом,то просто питання неадекватності шеви,так могли програти,але команди у нас на полі не було
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