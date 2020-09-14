ЦЫГАНЫК: «Не надо делать трагедии после поражения от сборной Испании»

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live рассказал о старте сборной Украины в Лиге наций и пользе от поражения в матче с Испанией (0:4):

«У меня вызвало удивление то, что после матча с Испанией на нашу сборную обрушился шквал критики. Я совершенно спокойно отнесся к такому результату, потому что когда Испания на ходу, она может забить любому 4 мяча, а то и больше. Нельзя сказать, что такой результат был прогнозируемым, но сборная Украины вышла на новый уровень, вышла в Лигу наций, в элиту европейского футбола. Поэтому всех там разрывать сразу будет практически нереально.

На данном этапе команде надо закрепиться на этом уровне. Победа над Швейцарией – шаг вперед, хотя игра давалась непросто. Футболисты настраивались именно на эту игру, а дальше нет возможности восстановить игроков на следующий матч. У нас нет возможности полностью изменить состав, у нас нет возможности делать замены, направленные на усиление, квалифицированными игроками по ходу поединка. Есть определенные нюансы, которые влияют на игру нашей команды. Андрей Шевченко вместе со своим штабом сделает определенные выводы.

Я уверен, что весной сборная Украины Андрея Шевченко будет совершенно другой. У нас есть возможность расти, потому сборная играет с такими соперниками, и будет еще товарищеский матч с Францией. В Украине никогда не получалось договориться о товарищеских поединках с такими командами, а здесь игры официальные, где выходят команды и показывают нам, что мы где-то что-то недоработали. Все футболисты, которые сейчас здесь играют – все очень вырастут.

Для команды Шевченко в Лиге наций главная задача – закрепиться в элите! Не вылететь и закрепиться среди сильнейших. Для меня то, что Украина пропустила 4 от испанцев – такое может произойти. Иногда полезно так получить по носу, чтобы некоторые футболисты пересмотрели свое отношение. Мне понравились дебютанты Тымчик и Михайличенко, но на два матча сил не хватило.

Не надо делать трагедии после поражения от Испании. Этот проигрыш даст возможность разобрать ошибки и сделать выводы. В поединке с немцами команда будет иметь другой вид, как и в домашнем матче с Испанией».