Завершился 2-й тур Второй лиги чемпионата Украины. Сегодня, 13 сентября, прошел вынесенный на понедельник матч.
Запорожский «Металлург» разошелся миром с «Перемогой» из Днепра, забитых голов в матче не было (0:0).
Вторая лига Украины. 2-й тур
«Металлург» Запорожье – «Перемога» Днепр – 0:0
«Металлург»: Котляров, Воробей, Бобров, Сарапий, Белоусов, Крапивный, Шалфеев, Сачко (Загоруйко, 53), Олейник, Могильный, Сидоров (Сидоренко Д., 82).
«Перемога»: Варцаба, Пилипенко В., Сидоренко Д., Ходуля, Дмитриев, Разуваев, Петров (Швец, 67), Иваник (Рудавский, 76), Павлюк (Кучер, 90+4), Семка (Боженар, 73), Корнев (Пилипенко, 88).
Предупреждения: Сачко, 29, Крапивный, 65.
Источник — Sport.ua
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