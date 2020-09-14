2-й тур
ГФК Металлург
0:0
14.09.2020, FT

Запорожский Металлург разошелся миром с Перемогой из Днепра

В вынесенном матче 2-го тура забитых голов не было

  • 14.09.2020 20:32
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Запорожский Металлург разошелся миром с Перемогой из Днепра
© ФК Металлург Запорожье

Завершился 2-й тур Второй лиги чемпионата Украины. Сегодня, 13 сентября, прошел вынесенный на понедельник матч.

Запорожский «Металлург» разошелся миром с «Перемогой» из Днепра, забитых голов в матче не было (0:0).

Вторая лига Украины. 2-й тур

«Металлург» Запорожье – «Перемога» Днепр – 0:0

«Металлург»: Котляров, Воробей, Бобров, Сарапий, Белоусов, Крапивный, Шалфеев, Сачко (Загоруйко, 53), Олейник, Могильный, Сидоров (Сидоренко Д., 82).

«Перемога»: Варцаба, Пилипенко В., Сидоренко Д., Ходуля, Дмитриев, Разуваев, Петров (Швец, 67), Иваник (Рудавский, 76), Павлюк (Кучер, 90+4), Семка (Боженар, 73), Корнев (Пилипенко, 88).

Предупреждения: Сачко, 29, Крапивный, 65.

Турнирные таблицы Второй лиги: группа A, группа B

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Источник — Sport.ua

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