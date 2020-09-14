ЦЫГАНЫК: «Шапаренко сказал, что у него болит нога, и уехал из сборной»

А уже через четыре дня полузащитник «Динамо» играл против «Десны»

  • 14.09.2020 18:29
  • 1156 просмотров
  • 3 комментария
ЦЫГАНЫК: «Шапаренко сказал, что у него болит нога, и уехал из сборной»
© Sport.ua. Игорь Цыганык

Журналист Игорь Цыганык поделился мнением об отъезде 21-летнего полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко из сборной Украины.

«Меня очень удивило то, что Шапаренко, приехав в сборную, попросил замену. Шевченко, как и Луческу, очень хорошо к нему относится. Николай сказал, что у него болит нога, уехал, а через четыре дня уже играл против «Десны». Так не бывает. Что-то нужно исправить. Должны быть ответственность и перед клубом, и перед национальной командой», — отметил Цыганык в эфире программы «Цыганык LIVE».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамомания

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    валерий андриенко
    online
      валерий андриенко, 14.09.2020 19:14
    0
    Шапаренко в сборной ,ТОГДА О КАКОМ УРОВНЕ ФУТБОЛА СБОРНОЙ МОЖНО ГОВОРИТЬ.ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ ТРЕНЕРА, ЭТО НЕ УРОВЕНЬ ФУТБОЛИСТА, КОТОРЫЙ ОН ПОКАЗЫВАТЬ ДОЛЖЕН
    Ссылка
    Василий Шутов
    online
      Василий Шутов, 14.09.2020 18:55
    +1
    Такой ухе был - Ракицеий. Но тот хоть был уже звездой и в возрасте. Посмотрим на этого.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 18:51
    -6
    О, опять это тело псевдоинсайдерское появилось, с одного места выгнали как собаку, скоро с этого выгонят.
    Ссылка
    Василий Шутов
    online
      Василий Шутов, 14.09.2020 18:55
    +1
    Такой ухе был - Ракицеий. Но тот хоть был уже звездой и в возрасте. Посмотрим на этого.
    Ссылка
    валерий андриенко
    online
      валерий андриенко, 14.09.2020 19:14
    0
    Шапаренко в сборной ,ТОГДА О КАКОМ УРОВНЕ ФУТБОЛА СБОРНОЙ МОЖНО ГОВОРИТЬ.ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ ТРЕНЕРА, ЭТО НЕ УРОВЕНЬ ФУТБОЛИСТА, КОТОРЫЙ ОН ПОКАЗЫВАТЬ ДОЛЖЕН
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности