ЦЫГАНЫК: «Шапаренко сказал, что у него болит нога, и уехал из сборной»

Журналист Игорь Цыганык поделился мнением об отъезде 21-летнего полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко из сборной Украины.

«Меня очень удивило то, что Шапаренко, приехав в сборную, попросил замену. Шевченко, как и Луческу, очень хорошо к нему относится. Николай сказал, что у него болит нога, уехал, а через четыре дня уже играл против «Десны». Так не бывает. Что-то нужно исправить. Должны быть ответственность и перед клубом, и перед национальной командой», — отметил Цыганык в эфире программы «Цыганык LIVE».