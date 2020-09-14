ЦЫГАНЫК: «Шапаренко сказал, что у него болит нога, и уехал из сборной»

Журналист Игорь Цыганык поделился мнением об отъезде 21-летнего полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко из сборной Украины.
«Меня очень удивило то, что Шапаренко, приехав в сборную, попросил замену. Шевченко, как и Луческу, очень хорошо к нему относится. Николай сказал, что у него болит нога, уехал, а через четыре дня уже играл против «Десны». Так не бывает. Что-то нужно исправить. Должны быть ответственность и перед клубом, и перед национальной командой», — отметил Цыганык в эфире программы «Цыганык LIVE».
Источник — Динамомания
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