ДЕНИСОВ: «Продав Металлист, Ярославский обязался на 10 лет уйти из футбола»

Известный журналист раскрыл неофициальные подробности продажи харьковского клуба

  • 14.09.2020 18:39
  • 1940 просмотров
  • 3 комментария
ДЕНИСОВ: «Продав Металлист, Ярославский обязался на 10 лет уйти из футбола»
© Футбол 1/2/3. Александр Ярославский

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал появление в Харькове новой команды ФК «Металл».

«Отныне в Харькове две команды. Получается внутренняя конкуренция: Металлист-1925 и ФК Металл. Какая из них будет для болельщиков командой номер 1 – покажет только время. В любом случае, это хорошо для города и для украинского футбола.

Что касается Александра Ярославского, будем смотреть, как будет развиваться ситуация. По той информации неофициального характера, которая есть, Александр Ярославский в момент продажи Металлиста Сергею Курченко подписал документы, в которых указано, что он 10 лет не занимается футболом. 

Возможно, именно с этим связана та тишина, которую продолжает хранить Александр Ярославский, когда мы задаем ему конкретные вопросы о возвращении в футбол. Если это так, то не так уж много и осталось, чтобы вновь увидеть Александра Ярославского в футболе. А Евгению Красникову желаем успехов в его новом начинании. Нам будет интересно наблюдать, что из этого всего получится в славном городе Харькове», - сказал Денисов.

Напомним, Ярославский продал «Металлист» Сергею Курченко в декабре 2012 года.

Читайте также: Красников рассказал, какое отношение имеет Ярославский к «Металлу»

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 14.09.2020 19:16
    0
    Надеюсь, Ярославский хоть разводиться не собирается .
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.09.2020 19:02
    +1
    Сырна поделилась с Сашей Енакиевским своим волшебным порошком?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 14.09.2020 18:59
    +4
    что за бред?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 14.09.2020 18:59
    +4
    что за бред?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.09.2020 19:02
    +1
    Сырна поделилась с Сашей Енакиевским своим волшебным порошком?
    Ссылка
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 14.09.2020 19:16
    0
    Надеюсь, Ярославский хоть разводиться не собирается .
    Ссылка
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