Алексей ГАЙ: «Опыт Луческу поможет Динамо в еврокубках»

37-летний экс-игрок донецкого «Шахтера» Алексей Гай поделился ожиданиями от противостояния киевского «Динамо» с нидерландским АЗ в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Должно ли «Динамо» проходить АЗ в Лиге чемпионов? Никто никому ничего не должен, скажем так. Но, конечно же, «Динамо» нужно проходить такие команды. Но нужно учитывать, что в команде идут перестроения, идет новая постановка игры. Но, с другой стороны, это может пойти и на пользу. Что касается АЗ, не следил за их выступлениями, но в целом можно понимать, что голландский футбол всегда был атакующим. Эти команды всегда стремятся атаковать и удержать мяч. В этом может быть сложность у «Динамо». Я бы поставил здесь 50 на 50. Поможет ли опыт Луческу «Динамо» в еврокубках? Плюсы в том, что он — опытный тренер и знает, как действовать командам на выезде и дома. В этом есть определенный плюс», — отметил Гай.

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» — АЗ состоится во вторник, 15-го сентября, в 20:00 по киевскому времени.