Владислав КУЛАЧ: «Давно таких тяжелых матчей не было»

27-летний нападающий полтавской «Ворсклы» Владислав Кулач прокомментировал победу над «Ингульцом» (2:0) в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги.
«Ингулец» хорошо тоже поставил свою игру. Главное, что выиграли. Честно, это очень тяжелая игра была, давно таких не было. Но мы же не можем каждый матч играть так, как с «Рухом», тогда нам давалась игра. Сейчас совсем противоположное. Но, самое главное, что выиграли», - сказал Кулач.
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Источник — Футбол 1/2/3
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