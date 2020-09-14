ФОТО ДНЯ. Шевченко вновь надел футболку Милана

Наставник сборной Украины признался, что итальянский клуб всегда будет в его сердце

  • 14.09.2020 17:24
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ФОТО ДНЯ. Шевченко вновь надел футболку Милана
© ФК Милан. Андрей Шевченко

43-летний экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко, ныне возглавляющий сборную Украины, примерил выездную форму «россонери» на новый сезон.

«Всегда испытываю потрясающие эмоции, когда надеваю футболку «Милана». В частности, белый цвет вызывает незабываемые воспоминания (в победном финале Лиги чемпионов сезона 2002/2003 против «Ювентуса» «Милан» играл в белой форме — прим. ред.). «Милан» всегда будет в моем сердце. Вперед, «Милан», — написал Шевченко, комментируя свежее фото в выездной футболке «Милана».

Шевченко защищал цвета «Милана» с 1999-го по 2006-й годы и с 2008-го по 2009-й годы.

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