Символическая сборная 2-го тура УПЛ

Sport.ua представляет символическую сборную 2-го тура УПЛ.

Вратарь:

Евгений Паст («Десна»). Ох, не зря 32-летний Паст попал в сборную УПЛ по итогам минувшего сезона! Вратарь, явно переживающий свой расцвет, продолжает выдавать хорошие матчи. В этот раз Пасту удалось остановить атаку киевского «Динамо» под руководством Мирчи Луческу, оставив свои ворота в неприкосновенности. Матч завершился ничьей 0:0. «Мы детально изучили игру динамовцев, не позволив им нас чем-то удивить», — подвел Евгений итоги матча.

Защитники:

Ефим Конопля («Десна»). Молодой Конопля провел вполне неплохой матч против киевского «Динамо». Впереди ничем особенным не отметился, но серьезно помог своей команде избежать пропущенных мячей и завершить встречу ничьей 0:0.

Виталий Гавриш («Колос»). 34-летний Гавриш откровенно разошелся в матче со «Львовом». Впрочем, гости не особенно досаждали хозяевам своими атаками, поэтому у защитника был простор для действий впереди. В итоге, Гавриш отметился забитыми голами на 69-й и 79-й минутах, но второй мяч Виталия арбитр не засчитал из-за офсайда.

Максим Лопыренок («Минай»). «Александрия» — весьма серьезный оппонент для любого клуба, особенно для новичка УПЛ. Но «Минай» строго сыграл в обороне и не дал распечатать свои ворота, что удалось, не в последнюю очередь, благодаря зрелой игре Лопыренка.

Петр Стасюк («Мариуполь»). Провел хороший поединок против «Зари», помог своей команде одержать победу со счетом 1:0. Несколько раз старался обострить игру, но, в основном, был сосредоточен на обороне своих ворот.

Полузащитники:

Руслан Степанюк («Ворскла»). Степанюк, игравший в матче с «Ингульцом» роль правого вингера, поучаствовал в обоих голах полтавской команды. В первом тайме Руслан отлично воспользовался пасом Васина, а во втором мяч после его удара попал в руку Семенко. Пенальти реализовал Кане, а «Ворскла» добилась победы со счетом 2:0 и возглавила турнирную таблицу.

Дмитрий Топалов («Мариуполь»). 22-летний украинский полузащитник провел отличный матч против «Зари». Топалов и ассистировал партнерам, и атаковал ворота сам. В итоге, Дмитрию улыбнулась удача — на 62-й минуте футболист реализовал подачу Кулакова, принеся своей команде победу со счетом 1:0.

Ибрахим Кане («Ворскла»). Похоже, полтавский клуб не спешит продавать перспективного 20-летнего малийского футболиста. Может, и к лучшему? Кане был хорош в поединке с «Ингульцом» (2:0). И пенальти во втором тайме от реализовал очень хладнокровно, несмотря на все противодействие опытного Шуста.

Максим Тейшейра («Олимпик»). 23-летний французский футболист уверенно сыграл против «Днепра-1», отметившись важным голом на 47-й минуте. К слову, ассистировал Тейшейре принадлежащий киевскому «Динамо» Бенито.

Нападающие:

Владимир Лысенко («Колос»). 32-летний Лысенко сделал все, чтобы первый матч «Колоса» на новом стадионе стал незабываемым. В поединке со «Львовом» Владимир открыл счет еще в первом тайме, а в начале второго его удвоил, сократив шансы гостей на положительный исход до минимума. В итоге, Лысенко отметился дублем, а «Колос» разгромил соперника со счетом 4:0.

Антон Шиндер («Минай»). Наверное, гол опытного Шиндера в ворота «Александрии» не войдет ни в какие парады. Обычная подача углового, обычный удар головой, обычный забитый мяч… Но именно этот гол не только стал первым для «Миная» в высшем дивизионе украинского футбола, но и принес клубу первую победу в УПЛ! Так что заслугу Шиндера тяжело переоценить.

Матч «Рух» — «Шахтер» был перенесен с 12-го на 23-е сентября из-за вспышки коронавирусной болезни COVID-19 во львовском клубе.