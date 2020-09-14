Символическая сборная 2-го тура УПЛ

Лучшие игроки минувшего тура по версии Sport.ua

  • 14.09.2020 17:08
  • 581 просмотр
  • 7 комментариев
Символическая сборная 2-го тура УПЛ
© ФК Колос Ковалевка. Владимир Лысенко (справа)

Sport.ua представляет символическую сборную 2-го тура УПЛ.

Вратарь:

Евгений Паст («Десна»). Ох, не зря 32-летний Паст попал в сборную УПЛ по итогам минувшего сезона! Вратарь, явно переживающий свой расцвет, продолжает выдавать хорошие матчи. В этот раз Пасту удалось остановить атаку киевского «Динамо» под руководством Мирчи Луческу, оставив свои ворота в неприкосновенности. Матч завершился ничьей 0:0. «Мы детально изучили игру динамовцев, не позволив им нас чем-то удивить», — подвел Евгений итоги матча.

Защитники:

Ефим Конопля («Десна»). Молодой Конопля провел вполне неплохой матч против киевского «Динамо». Впереди ничем особенным не отметился, но серьезно помог своей команде избежать пропущенных мячей и завершить встречу ничьей 0:0.

Виталий Гавриш («Колос»). 34-летний Гавриш откровенно разошелся в матче со «Львовом». Впрочем, гости не особенно досаждали хозяевам своими атаками, поэтому у защитника был простор для действий впереди. В итоге, Гавриш отметился забитыми голами на 69-й и 79-й минутах, но второй мяч Виталия арбитр не засчитал из-за офсайда.

Максим Лопыренок («Минай»). «Александрия» — весьма серьезный оппонент для любого клуба, особенно для новичка УПЛ. Но «Минай» строго сыграл в обороне и не дал распечатать свои ворота, что удалось, не в последнюю очередь, благодаря зрелой игре Лопыренка.

Петр Стасюк («Мариуполь»). Провел хороший поединок против «Зари», помог своей команде одержать победу со счетом 1:0. Несколько раз старался обострить игру, но, в основном, был сосредоточен на обороне своих ворот.

Полузащитники:

Руслан Степанюк («Ворскла»). Степанюк, игравший в матче с «Ингульцом» роль правого вингера, поучаствовал в обоих голах полтавской команды. В первом тайме Руслан отлично воспользовался пасом Васина, а во втором мяч после его удара попал в руку Семенко. Пенальти реализовал Кане, а «Ворскла» добилась победы со счетом 2:0 и возглавила турнирную таблицу.

Дмитрий Топалов («Мариуполь»). 22-летний украинский полузащитник провел отличный матч против «Зари». Топалов и ассистировал партнерам, и атаковал ворота сам. В итоге, Дмитрию улыбнулась удача — на 62-й минуте футболист реализовал подачу Кулакова, принеся своей команде победу со счетом 1:0.

Ибрахим Кане («Ворскла»). Похоже, полтавский клуб не спешит продавать перспективного 20-летнего малийского футболиста. Может, и к лучшему? Кане был хорош в поединке с «Ингульцом» (2:0). И пенальти во втором тайме от реализовал очень хладнокровно, несмотря на все противодействие опытного Шуста.

Максим Тейшейра («Олимпик»). 23-летний французский футболист уверенно сыграл против «Днепра-1», отметившись важным голом на 47-й минуте. К слову, ассистировал Тейшейре принадлежащий киевскому «Динамо» Бенито.

Нападающие:

Владимир Лысенко («Колос»). 32-летний Лысенко сделал все, чтобы первый матч «Колоса» на новом стадионе стал незабываемым. В поединке со «Львовом» Владимир открыл счет еще в первом тайме, а в начале второго его удвоил, сократив шансы гостей на положительный исход до минимума. В итоге, Лысенко отметился дублем, а «Колос» разгромил соперника со счетом 4:0.

Антон Шиндер («Минай»). Наверное, гол опытного Шиндера в ворота «Александрии» не войдет ни в какие парады. Обычная подача углового, обычный удар головой, обычный забитый мяч… Но именно этот гол не только стал первым для «Миная» в высшем дивизионе украинского футбола, но и принес клубу первую победу в УПЛ! Так что заслугу Шиндера тяжело переоценить.

Матч «Рух» — «Шахтер» был перенесен с 12-го на 23-е сентября из-за вспышки коронавирусной болезни COVID-19 во львовском клубе.

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Михаил Шаповалов, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.09.2020 17:27
    0
    AK_228, 14.09.2020 17:25
    а он с десной играл?!
    Выходил на замену.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.09.2020 17:25
    0
    Андрей Овчаренко, 14.09.2020 17:23
    Ничего, что он после операции недавно только восстановился?
    а он с десной играл?!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.09.2020 17:23
    0
    AK_228, 14.09.2020 17:21
    а где "вы все сами видели" Вербич?!
    Ничего, что он после операции недавно только восстановился?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.09.2020 17:22
    +1
    По защитникам несправедливо. Тамм из Десны - лучший.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.09.2020 17:21
    -1
    а где "вы все сами видели" Вербич?!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 17:20
    0
    Alexander Киев, 14.09.2020 17:18
    Ну и " где Динамо, где? "
    Ах да.. Сейчас будут в чате. Все ок, продолжайте в том же духе
    Как это где? Где им и место — в дне.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 14.09.2020 17:18
    +1
    Ну и " где Динамо, где? "
    Ах да.. Сейчас будут в чате. Все ок, продолжайте в том же духе
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.09.2020 17:22
    +1
    По защитникам несправедливо. Тамм из Десны - лучший.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 14.09.2020 17:18
    +1
    Ну и " где Динамо, где? "
    Ах да.. Сейчас будут в чате. Все ок, продолжайте в том же духе
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.09.2020 17:27
    0
    AK_228, 14.09.2020 17:25
    а он с десной играл?!
    Выходил на замену.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.09.2020 17:25
    0
    Андрей Овчаренко, 14.09.2020 17:23
    Ничего, что он после операции недавно только восстановился?
    а он с десной играл?!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.09.2020 17:23
    0
    AK_228, 14.09.2020 17:21
    а где "вы все сами видели" Вербич?!
    Ничего, что он после операции недавно только восстановился?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 17:20
    0
    Alexander Киев, 14.09.2020 17:18
    Ну и " где Динамо, где? "
    Ах да.. Сейчас будут в чате. Все ок, продолжайте в том же духе
    Как это где? Где им и место — в дне.
    Ссылка
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