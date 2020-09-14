Николай МАТВИЕНКО: «Разница между Украиной и Испанией – у нас в голове»

Защитник верит, что сборная Украины способна играть лучше

  • 14.09.2020 16:05
  • 1144 просмотра
  • 14 комментариев
Николай МАТВИЕНКО: «Разница между Украиной и Испанией – у нас в голове»
© УАФ. Николай Матвиенко

24-летний защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко ответил на вопросы Sport.ua касательно тактики национальной команды.

– Вы сказали, что хотите играть в свою игру. Есть какая-то уверенность в том, что именно эта тактика сборной с выходом через короткий пас, держанием мяча, будет работать против топ-сборных? Против Испании мы играли без мяча. Нет опасений, что такое может повториться?
– Перед следующим матчем тренер скажет, какую тактику мы выберем, но я считаю, что она действенна. Все топ-клубы - «Бавария», «Манчестер Сити», «Челси» - играют именно в такой футбол. Никто не бьет мяч, не бодается. Даже друг против друга. Мы стремимся к этому.

– Но Испании мы проигрываем все-таки в индивидуальном плане. И «Ман Сити», и «Барселоне»..
– Я не могу сказать, что есть какая-то пропасть между нами. Разница в менталитете, в голове. Нам нужно подтянуть именно эту часть. Это очень сложно, потому что это формируется с детства. Тот же Фати... Если вы спросите, что я делал в 17 лет, то я лежал на диване и сухарики какие-то ел. А он уже делает результат.

– У сборной Украины есть план-Б?
– Думаю, у наших тренеров есть много тактик, вариаций и возможных развитий событий. Потому что люди меняются. То одни, то другие приезжают в сборную. Думаю, они это изучат. Они очень хорошо это делают. Много теории, мы много смотрим видео, нам рассказывают, что и как нужно делать.

«Шахтер» тоже играет в контроль мяча. С «Вольфсбургом» это прошло, а с «Интером» не получилось...
– Если взять 20 последних матчей Шахтера, то, к примеру, в 18 это прошло, а в двух не прошло. Значит, нужно брать тем, что лучше получается. Конечно, будут и неудачные матчи. Может быть неудачный день просто. Но нужно исходить из той же статистики...

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Сергей Цыба, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Penal
    online
      Penal, 14.09.2020 17:53
    0
    Можно согласиться, что существуют психологические барьеры в игре менее именитых сборных, но при этом следует говорить о том, что эти барьеры базируются на осознании собственного несоответствия в качестве не только игроков, но и самой игры, которую они демонстрируют на поле, а не в интервью перед матчами..
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 14.09.2020 17:32
    +1
    І в ногах, - подумав Матвієнко, але промовчав
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.09.2020 17:15
    +2
    Да все правильно он говорит. Что, у того же "Лидса" играют Салахи и ван Дейки? Нет, гораздо менее техничные игроки. Парни просто не зассали, пошли и вколотили Ливеру трешку.
    Или Исландия, которая жестко прибавила за последние несколько лет, что, там супертехничные все?
    Ссылка
    El_Maestro
      El_Maestro, 14.09.2020 16:48
    +2
    janu0320, 14.09.2020 16:44
    ну а что он должен был сказать на всю Ккраину, мы деревья? предъявы как-будто он бегает за журналистами дать интервью.
    Посмотри, что говорил Зина после игры и этот "футболист", который только по уровню ЗП может +- равняться на игроков сборной Испании
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 14.09.2020 16:44
    +2
    El_Maestro, 14.09.2020 16:42
    Что он несет???!!! Испания отвозила их как дворовую команду!!!!
    А этот как инфобизнесмен загоняет про голову, позитивный насторой и успешный успех!!!
    Разница в классе колоссальная, как команд так и отдельно взятых футболистов!
    ну а что он должен был сказать на всю Ккраину, мы деревья? предъявы как-будто он бегает за журналистами дать интервью.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 14.09.2020 16:43
    -2
    сергей богданов, 14.09.2020 16:40
    Сашка даун однозначно ты! Провалили игру и все ты поменял ориентацию?
    При чем здесь провалили игру, если этот даун говорит, что они играли в свою игру. Какую свою? В свою игру играли испанцы, а Колюне и иже с ним были статистами, они даже не пробовали играть
    Ссылка
    El_Maestro
      El_Maestro, 14.09.2020 16:42
    -1
    Что он несет???!!! Испания отвозила их как дворовую команду!!!!
    А этот как инфобизнесмен загоняет про голову, позитивный насторой и успешный успех!!!
    Разница в классе колоссальная, как команд так и отдельно взятых футболистов!
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 14.09.2020 16:40
    +3
    Александр Шевченко, 14.09.2020 16:37
    Олешка и пидар куда более схожи слова. Но ты не переживай, пидаром быть модно сейчас
    Сашка даун однозначно ты! Провалили игру и все ты поменял ориентацию?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 14.09.2020 16:40
    -3
    Владимир Коновалец, 14.09.2020 16:38
    Звідкіля там мізки в голові? З дитинства грав тільки в футбол та їв сухарики, та й ще запивав Фантою або Пепсі. Сіра речовина в голові від цих продуктів краще працювати не буде.
    Вот-вот, тем более он из Сак, крыссянский крымский менталитет еще добавить туда и получился Коля даун, а не Фати
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 14.09.2020 16:38
    -2
    Звідкіля там мізки в голові? З дитинства грав тільки в футбол та їв сухарики, та й ще запивав Фантою або Пепсі. Сіра речовина в голові від цих продуктів краще працювати не буде.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 14.09.2020 16:37
    -2
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 16:34
    Даун и ты — это синонимы.
    Олешка и пидар куда более схожи слова. Но ты не переживай, пидаром быть модно сейчас
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 16:34
    +1
    Александр Шевченко, 14.09.2020 16:31
    Какой же он даyн
    Даун и ты — это синонимы.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 14.09.2020 16:31
    -6
    Какой же он даyн
    Ссылка
    Petr Paty
    online
      Petr Paty, 14.09.2020 16:23
    +4
    ну а техніка ні до чого, швидкість прийняття рішень теж. Ну так, в голові)))
    Ссылка
    Petr Paty
    online
      Petr Paty, 14.09.2020 16:23
    +4
    ну а техніка ні до чого, швидкість прийняття рішень теж. Ну так, в голові)))
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 14.09.2020 16:40
    +3
    Александр Шевченко, 14.09.2020 16:37
    Олешка и пидар куда более схожи слова. Но ты не переживай, пидаром быть модно сейчас
    Сашка даун однозначно ты! Провалили игру и все ты поменял ориентацию?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 14.09.2020 17:15
    +2
    Да все правильно он говорит. Что, у того же "Лидса" играют Салахи и ван Дейки? Нет, гораздо менее техничные игроки. Парни просто не зассали, пошли и вколотили Ливеру трешку.
    Или Исландия, которая жестко прибавила за последние несколько лет, что, там супертехничные все?
    Ссылка
    El_Maestro
      El_Maestro, 14.09.2020 16:48
    +2
    janu0320, 14.09.2020 16:44
    ну а что он должен был сказать на всю Ккраину, мы деревья? предъявы как-будто он бегает за журналистами дать интервью.
    Посмотри, что говорил Зина после игры и этот "футболист", который только по уровню ЗП может +- равняться на игроков сборной Испании
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 14.09.2020 16:44
    +2
    El_Maestro, 14.09.2020 16:42
    Что он несет???!!! Испания отвозила их как дворовую команду!!!!
    А этот как инфобизнесмен загоняет про голову, позитивный насторой и успешный успех!!!
    Разница в классе колоссальная, как команд так и отдельно взятых футболистов!
    ну а что он должен был сказать на всю Ккраину, мы деревья? предъявы как-будто он бегает за журналистами дать интервью.
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 14.09.2020 17:32
    +1
    І в ногах, - подумав Матвієнко, але промовчав
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 16:34
    +1
    Александр Шевченко, 14.09.2020 16:31
    Какой же он даyн
    Даун и ты — это синонимы.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 14.09.2020 17:53
    0
    Можно согласиться, что существуют психологические барьеры в игре менее именитых сборных, но при этом следует говорить о том, что эти барьеры базируются на осознании собственного несоответствия в качестве не только игроков, но и самой игры, которую они демонстрируют на поле, а не в интервью перед матчами..
    Ссылка
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