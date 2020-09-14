Вальядолид – Реал Сосьедад – 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче 1-го тура чемпионата Испании по футболу «Вальядолид» на своем поле сыграл вничью с «Сосьедадом» со счетом 1:1.
Лучшие моменты матча Реал Вальядолид - Реал Сосьедад
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Лопес (Реал Сосьедад).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Мичел Альфонсо (Реал Вальядолид).
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Источник — MEGOGO
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