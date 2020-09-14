ЛЭМПАРД: «Удивлен словам Клоппа. Сами купили Алиссона, ван Дейка и Салаха»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп перед стартом сезона АПЛ заявил, что его команда - это не «Челси», которым владеет олигарх, способный тратить много денег на новых игроков.

«Челси» на трансферы потратил более 200 миллионов, однако наставник Фрэнк Лэмпард удивлен словам Клоппа.

«Меня слова Клоппа удивили. Не думаю, что так уж важно, кто владеет клубом. Это все АПЛ, здесь богатые клубы. А фантастическая история «Ливерпуля» последних лет - это в том числе хорошие приобретения».

«Такова реальность, что все чемпионы, кроме, наверное, «Лестера», были вынуждены тратить много денег. «Ливерпуль» сам хорошо потратился, когда покупал ван Дейка, Алиссона, Салаха, Мане и других», - считает Лэмпард.

Перед стартом сезона «Челси» подписал Бена Чилвелла, Каи Хавертца, Тимо Вернера, Хакима Зиеша и других.