Юрген КЛОПП: «Не можем действовать на рынке так, как Челси»

Наставник «Ливерпуля» - о работе клуба на трансферном рынке

  • 10.09.2020 13:27
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Юрген КЛОПП: «Не можем действовать на рынке так, как Челси»
© ФК Ливерпуль

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему клуб ведет себя пассивно на трансферном рынке:

«Клубы находятся в разных ситуациях, мы живем в период большой неопределенности в мире. Для некоторых клубов это кажется не таким важным, потому что ими владеют целые страны или олигархи, это правда.

Мы не можем измениться за вечер и начать действовать на трансферном рынке так, как «Челси». Мы другой клуб. Мы выиграли Лигу чемпионов и АПЛ, будучи таким клубом».

Нынешним летом «Ливерпуль» подписал только защитника Костаса Цимикаса за 11,7 миллиона фунтов.

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Источник — BBC

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