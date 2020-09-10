Юрген КЛОПП: «Не можем действовать на рынке так, как Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему клуб ведет себя пассивно на трансферном рынке:
«Клубы находятся в разных ситуациях, мы живем в период большой неопределенности в мире. Для некоторых клубов это кажется не таким важным, потому что ими владеют целые страны или олигархи, это правда.
Мы не можем измениться за вечер и начать действовать на трансферном рынке так, как «Челси». Мы другой клуб. Мы выиграли Лигу чемпионов и АПЛ, будучи таким клубом».
Нынешним летом «Ливерпуль» подписал только защитника Костаса Цимикаса за 11,7 миллиона фунтов.
Источник — BBC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.