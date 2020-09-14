Стал известен четвертый участник Итогового турнира у мужчин

После подведения итогов Открытого чемпионата США по теннису стало известно, что россиянин Даниил Медведев обеспечил себе путевку на Итоговый турнира ATP, который с 15 по 22 ноября пройдет в Лондоне.



Медведев присоединился к Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю и Доминику Тиму, которые обеспечили себе участие на соревнованиях ранее. Еще четыре места остаются вакантными.



Отметим, что это будет 50-й розыгрыш Итогового турнира. Действующий чемпион – грек Стефанос Циципас. На данный момент соревнования планируют провести без зрителей.



Со следующего года Итоговый турнир на пять лет переедет в Турин.

Напомним, итоговый турнир WTA, который должен был пройти в китайском Шэньчжэне, в этом сезоне отменен.