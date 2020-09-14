Антон ШИНДЕР: «Все решил телефонный звонок Кобина»

Нападающий «Миная» Антон Шиндер прокомментировал матч второго тура УПЛ против «Александрии», в котором опытный форвард забил премьерный гол после возвращения в чемпионат Украины.



«Рад, что отметил возвращение в чемпионат Украины победным голом. О таком можно только мечтать. Тем более получилось отличиться в поединке с соперником, который в последнее время ставит перед собой амбициозные цели.



Как вернулся из Германии в Украину? Прежде всего, чувствовал, что еще есть порох в пороховницах, во-вторых, все решил телефонный звонок Василия Кобина, с которым мы в 2018 году вместе играли за «Тобол» из Казахстана. Он как-то сказал мне, что когда «Минай» под его руководством завоюет путевку в элиту, то ждет меня в Ужгороде. Сначала в это не очень верилось, но «Минаю» покорилась вершина. Вот так я и оказался снова в Украине.



В «Минае» меня приняли очень хорошо, тем более что встретил в команде старых знакомых - Андрея Ткачука, с которым вместе выступали за «Ворсклу», Олега Голодюка, Дениса Кожанова. Подписали годичный контракт, а там посмотрим.



Чувствую, что готов процентов на восемьдесят. Думаю, что в боевой форме буду через 2-3 тура. Мы в «Минае» осознаем, что после победы над «Александрией» теперь все нас будут воспринимать очень серьезно, но, надеюсь, сумеем преодолеть трудности», – сказал Шиндер.



Напомним, что в третьем туре чемпионата УПЛ «Минай» в гостях 20 сентября сыграет с «Олимпиком», за который Шиндер играл перед отъездом в немецкий ФК «Швабах-04».