Антон ШИНДЕР: «Все решил телефонный звонок Кобина»

Нападающий «Миная» – о ярком возвращении в УПЛ

  • 14.09.2020 13:30
  • 1512 просмотров
  • 0 комментариев
Антон ШИНДЕР: «Все решил телефонный звонок Кобина»
© ФК Минай

Нападающий «Миная» Антон Шиндер прокомментировал матч второго тура УПЛ против «Александрии», в котором опытный форвард забил премьерный гол после возвращения в чемпионат Украины.
 
«Рад, что отметил возвращение в чемпионат Украины победным голом. О таком можно только мечтать. Тем более получилось отличиться в поединке с соперником, который в последнее время ставит перед собой амбициозные цели.
 
Как вернулся из Германии в Украину? Прежде всего, чувствовал, что еще есть порох в пороховницах, во-вторых, все решил телефонный звонок Василия Кобина, с которым мы в 2018 году вместе играли за «Тобол» из Казахстана. Он как-то сказал мне, что когда «Минай» под его руководством завоюет путевку в элиту, то ждет меня в Ужгороде. Сначала в это не очень верилось, но «Минаю» покорилась вершина. Вот так я и оказался снова в Украине.
 
В «Минае» меня приняли очень хорошо, тем более что встретил в команде старых знакомых - Андрея Ткачука, с которым вместе выступали за «Ворсклу», Олега Голодюка, Дениса Кожанова. Подписали годичный контракт, а там посмотрим. 
 
Чувствую, что готов процентов на восемьдесят. Думаю, что в боевой форме буду через 2-3 тура. Мы в «Минае» осознаем, что после победы над «Александрией» теперь все нас будут воспринимать очень серьезно, но, надеюсь, сумеем преодолеть трудности», – сказал Шиндер.
 
Напомним, что в третьем туре чемпионата УПЛ «Минай» в гостях 20 сентября сыграет с «Олимпиком», за который Шиндер играл перед отъездом в немецкий  ФК «Швабах-04».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности