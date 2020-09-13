Минай — Александрия. Видео гола Шиндера

33-летний украинский форвард «Миная» Антон Шиндер отметился забитым голом в домашнем поединке 2-го тура УПЛ против «Александрии». Шиндер открыл счет на 34-й минуте встречи.
Этот гол стал первым в истории мячом «Миная» в УПЛ.
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Источник — Футбол 1/2/3
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