Главный тренер АЗ взял на матч с «Динамо» 21 игрока

В понедельник утром делегация нидерландского АЗ отправилась чартерным рейсом в Киев, где завтра состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Главный тренер АЗ Арне Слот взял в Киев 21 игрока.
Вратари: Бизот, Верхюлст, Реус.
Защитники: Свенссон, Хацидиакос, Влаар, Вейндал, Лечерт, Сугавара, Леувин.
Полузащитники: Мидтше, Коопмейнерс, де Вит, Класи, Рейндерс.
Нападающие: Стенгс, Боаду, Идрисси, Дрейф, Абухляль, Гудмундссон.
Напомним, матч состоится на НСК «Олимпийский» во вторник. Начало игры в 20:00.
АЗ прибудет сегодня в аеропорт «Жуляны» в 14:00, после чего отправится в отель «Хилтон».
Ранее «Динамо» сдало финальные тесты на COVID-19 перед матчем с АЗ.
Источник — ФК Динамо Киев
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