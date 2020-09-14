Главный тренер АЗ взял на матч с «Динамо» 21 игрока

Команда из Нидерландов приземлится в Киеве в 14:00

  • 14.09.2020 13:09
  • 581 просмотр
  • 2 комментария
Главный тренер АЗ взял на матч с «Динамо» 21 игрока
© ФК Динамо Киев

В понедельник утром делегация нидерландского АЗ отправилась чартерным рейсом в Киев, где завтра состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
 
Главный тренер АЗ Арне Слот взял в Киев 21 игрока.
 
Вратари: Бизот, Верхюлст, Реус.
Защитники: Свенссон, Хацидиакос, Влаар, Вейндал, Лечерт, Сугавара, Леувин.
Полузащитники: Мидтше, Коопмейнерс, де Вит, Класи, Рейндерс.
Нападающие: Стенгс, Боаду, Идрисси, Дрейф, Абухляль, Гудмундссон.
 
Напомним, матч состоится на НСК «Олимпийский» во вторник. Начало игры в 20:00.
 
АЗ прибудет сегодня в аеропорт «Жуляны» в 14:00, после чего отправится в отель «Хилтон».

Ранее «Динамо» сдало финальные тесты на COVID-19 перед матчем с АЗ.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 13:20
    +2
    Forever_young_13, 14.09.2020 13:19
    Куев уже обдрыстался от страха?? Ассенизаторскую машину нужно вызывать??
    швею себе вызови петух, чтобы твое раздолбанное очко зашила
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 14.09.2020 13:19
    -2
    Куев уже обдрыстался от страха?? Ассенизаторскую машину нужно вызывать??
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 14.09.2020 13:20
    +2
    Forever_young_13, 14.09.2020 13:19
    Куев уже обдрыстался от страха?? Ассенизаторскую машину нужно вызывать??
    швею себе вызови петух, чтобы твое раздолбанное очко зашила
    Ссылка
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