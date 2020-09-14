Динамо сдало финальные тесты на COVID-19 перед матчем с АЗ

Представители лаборатории прибыли прямо на базу столичного клуба

  • 14.09.2020 11:23
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Динамо сдало финальные тесты на COVID-19 перед матчем с АЗ
© ФК Динамо Киев

Футболисты, тренеры и сотрудники киевского «Динамо» в понедельник сдали обязательные тесты на коронавирус. Всего было сделано 45 проб: команде Мирчи Луческу и обслуживающему персоналу.
 
Чтобы минимизировать потерю времени на данную процедуру представители лаборатории прибыли с необходимым оборудованием прямо на базу «Динамо» в Конча-Заспе.
 
Перед этим тест на коронавирус также сдали другие сотрудники столичного клуба и работники НСК «Олимпийский», которые будут задействованы на матче киевского клуба с АЗ.
 
Добавим, что противостояние «Динамо» и АЗ будет состоять из одного матча. Победитель поединка выйдет в плей-офф, где за выход в групповой турнир Лиги чемпионов сыграет 22 и 29 сентября с лучшей командой пары «Гент» (Бельгия) – «Рапид» (Австрия). 
 
Напомним, матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против голландского АЗ состоится 15 сентября на НСК «Олимпийский», начало в 20:00 по Киеву.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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