Динамо – АЗ Алкмаар. Букмекеры изменили котировки в пользу гостей

Киевляне были небольшими фаворитами, но теперь шансы практически равны

  • 15.09.2020 13:45
  • 7739 просмотров
  • 38 комментариев
Динамо – АЗ Алкмаар. Букмекеры изменили котировки в пользу гостей
© ФК Динамо Киев

Во вторник, 15 сентября, киевское «Динамо» сыграет матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против нидерландского АЗ. Единственная встреча данного этапа состоится на НСК «Олимпийский» без зрителей.
 
Букмекеры сначала давали больше шансов киевскому клубу. На победу «бело-синих» можно было поставить с коэффициентом 2.17 (теперь 2.7), на ничью - 3.4 (так и осталось), поражение было оценено в 3.35 (теперь - 2.55). Коэффициент на проход «Динамо» в раунд плей-офф составлял 1.62 (изменен на 1.94), на проход АЗ – был 2.3 (стал 1.86)

Динамо - АЗ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
  
Матч начнется в 20:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 14:54
    -1
    jekаfunny, 15.09.2020 14:51
    Подзаборный, у тебя даже с аватарки девушка убежала.
    Не, я понимаю, что ты ещё не проспался от гей-бара, но ава у меня прежняя.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 15.09.2020 14:53
    0
    Кто то большие деньги зарядил на голландцев,поэтому котировки так поменялись
    Ссылка
    Хочу бан
      Хочу бан, 15.09.2020 14:53
    0
    Понятное дело, заранее готовят почву под оправдания.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 15.09.2020 14:51
    -2
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 14:45
    Рагуль, проспись, у меня прежняя ава.
    Подзаборный, у тебя даже с аватарки девушка убежала.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 14:45
    0
    jekаfunny, 15.09.2020 14:42
    Терпила , ты аватарку я смотрю поменяла , шифруешься уже ?
    Рагуль, проспись, у меня прежняя ава.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 15.09.2020 14:42
    -2
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 14:41
    Что не коммент — то обо мне.
    Терпила , ты аватарку я смотрю поменяла , шифруешься уже ?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 14:41
    +1
    jekаfunny, 15.09.2020 14:32
    тебе не стыдно быть таким тупым ?
    если ты и приблизительно не знаешь как выставляются и от чего зависят котировки буков, зачем позоришься ?
    или тебе слава Олега, главной терпилы сайта, не дает спать спокойно ?
    Что не коммент — то обо мне.
    Ссылка
    red dead
      red dead, 15.09.2020 14:38
    +1
    Алежиха,лечись,осеннее обострение шизы!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 15.09.2020 14:32
    0
    janu0320, 15.09.2020 13:52
    дырявые боты всё-таки переубедили букмекеров что АЗ это топ
    тебе не стыдно быть таким тупым ?
    если ты и приблизительно не знаешь как выставляются и от чего зависят котировки буков, зачем позоришься ?
    или тебе слава Олега, главной терпилы сайта, не дает спать спокойно ?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.09.2020 14:09
    +3
    Все логічно. АЗ хоч і не явний, але фаворит. Перші коефіціенти багатьох здивували. По суті команда мало чим змінилась, плюс травми
    Ссылка
    Александр Марченко
      Александр Марченко, 15.09.2020 13:57
    +7
    Мирча запутал игрой с Десной не только АЗ, но и букмекеров
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 15.09.2020 13:52
    -6
    дырявые боты всё-таки переубедили букмекеров что АЗ это топ
    Ссылка
    vita2511
      vita2511, 13.09.2020 16:40
    -4
    1:2 100/
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 13.09.2020 16:31
    -9
    Kovalenkobrevno, 13.09.2020 14:36
    Днонецк, днонбас -сосали вы у нас!!!
    А куевские уепано
    Отсосали у Лугано
    И на чёрной полосе
    Отсосёте у АЗе
    Ссылка
    VolChebnyk
    online
      VolChebnyk, 13.09.2020 16:17
    -4
    Kovalenkobrevno, 13.09.2020 14:36
    Днонецк, днонбас -сосали вы у нас!!!
    Упоротое-ты сайты не попутало?Тебе,несчастному.на цензор-там,таких.как ты.зверушек.выгуливают
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 13.09.2020 16:17
    -5
    Kovalenkobrevno, 13.09.2020 14:36
    Днонецк, днонбас -сосали вы у нас!!!
    Ты больной ублюдок
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 13.09.2020 15:51
    -5
    Комментарий свернут. Показать
    janu0320, 13.09.2020 15:20
    если победят, полгода будут орать что прошли легендарный АЗ
    Бери больше, год как минимум, для этим днорей АЗ это аля Бавария и Сити вместе взятые.
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 13.09.2020 15:50
    -3
    jekаfunny, 13.09.2020 14:20
    Перестань сам с собой базарить помешанный
    А ты не подслушивай
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 13.09.2020 15:49
    -4
    Букмекеры тоже хотят заработать , все логично. Ставьте на Динамо, господа. Ваши денежки станут нашими.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 13.09.2020 15:20
    -9
    Олег Тимофеюк, 13.09.2020 13:55
    Боже, как же я буду ржать, если позорный кипрский клюб не сможет пройти этот АЗ, этот середняк, обычный середняк. Это будет полный треш.
    если победят, полгода будут орать что прошли легендарный АЗ
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 13.09.2020 14:35
    +12
    Вся днонецкая, недобитая бомже-алкашня отписалась?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.09.2020 14:20
    +12
    Burbas_King, 13.09.2020 14:17
    В будку.
    с трех аккаунтов на одной ветке строчить , Алежка тебе самой не смешно ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.09.2020 14:35
    +10
    Олег Тимофеюк, 13.09.2020 14:28
    Дай себе отдых, а то совсем плох, сутками на сайте валяешься.
    то есть ты само с собой базаришь , а я плох , ты ничего не попутал ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.09.2020 14:20
    +10
    Олег Тимофеюк, 13.09.2020 14:18
    Для дырявых Мальме и Лугано это как Бавария и Сити.
    Перестань сам с собой базарить помешанный
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.09.2020 14:26
    +9
    Олег Тимофеюк, 13.09.2020 14:21
    У меня только один акк, у тебя опять приступ шизофрении?
    у тебя только одна извилина , а аккаунтов у тебя больше 10 ка
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 13.09.2020 14:36
    +8
    Днонецк, днонбас -сосали вы у нас!!!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.09.2020 14:13
    +8
    Олег Тимофеюк, 13.09.2020 13:55
    Боже, как же я буду ржать, если позорный кипрский клюб не сможет пройти этот АЗ, этот середняк, обычный середняк. Это будет полный треш.
    жалкий лох , ржать будут как обычно с тебя , при любом результате
    Ссылка
    Александр Марченко
      Александр Марченко, 15.09.2020 13:57
    +7
    Мирча запутал игрой с Десной не только АЗ, но и букмекеров
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.09.2020 14:09
    +3
    Все логічно. АЗ хоч і не явний, але фаворит. Перші коефіціенти багатьох здивували. По суті команда мало чим змінилась, плюс травми
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 14:41
    +1
    jekаfunny, 15.09.2020 14:32
    тебе не стыдно быть таким тупым ?
    если ты и приблизительно не знаешь как выставляются и от чего зависят котировки буков, зачем позоришься ?
    или тебе слава Олега, главной терпилы сайта, не дает спать спокойно ?
    Что не коммент — то обо мне.
    Ссылка
    red dead
      red dead, 15.09.2020 14:38
    +1
    Алежиха,лечись,осеннее обострение шизы!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 15.09.2020 14:53
    0
    Кто то большие деньги зарядил на голландцев,поэтому котировки так поменялись
    Ссылка
    Хочу бан
      Хочу бан, 15.09.2020 14:53
    0
    Понятное дело, заранее готовят почву под оправдания.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 14:45
    0
    jekаfunny, 15.09.2020 14:42
    Терпила , ты аватарку я смотрю поменяла , шифруешься уже ?
    Рагуль, проспись, у меня прежняя ава.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 15.09.2020 14:32
    0
    janu0320, 15.09.2020 13:52
    дырявые боты всё-таки переубедили букмекеров что АЗ это топ
    тебе не стыдно быть таким тупым ?
    если ты и приблизительно не знаешь как выставляются и от чего зависят котировки буков, зачем позоришься ?
    или тебе слава Олега, главной терпилы сайта, не дает спать спокойно ?
    Ссылка
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