Динамо – АЗ Алкмаар. Букмекеры изменили котировки в пользу гостей

Во вторник, 15 сентября, киевское «Динамо» сыграет матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против нидерландского АЗ. Единственная встреча данного этапа состоится на НСК «Олимпийский» без зрителей.



Букмекеры сначала давали больше шансов киевскому клубу. На победу «бело-синих» можно было поставить с коэффициентом 2.17 (теперь 2.7), на ничью - 3.4 (так и осталось), поражение было оценено в 3.35 (теперь - 2.55). Коэффициент на проход «Динамо» в раунд плей-офф составлял 1.62 (изменен на 1.94), на проход АЗ – был 2.3 (стал 1.86)

Динамо - АЗ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов



Матч начнется в 20:00 по Киеву.