Динамо – АЗ Алкмаар. Букмекеры изменили котировки в пользу гостей

Во вторник, 15 сентября, киевское «Динамо» сыграет матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против нидерландского АЗ. Единственная встреча данного этапа состоится на НСК «Олимпийский» без зрителей.
Букмекеры сначала давали больше шансов киевскому клубу. На победу «бело-синих» можно было поставить с коэффициентом 2.17 (теперь 2.7), на ничью - 3.4 (так и осталось), поражение было оценено в 3.35 (теперь - 2.55). Коэффициент на проход «Динамо» в раунд плей-офф составлял 1.62 (изменен на 1.94), на проход АЗ – был 2.3 (стал 1.86)
Динамо - АЗ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Матч начнется в 20:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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если ты и приблизительно не знаешь как выставляются и от чего зависят котировки буков, зачем позоришься ?
или тебе слава Олега, главной терпилы сайта, не дает спать спокойно ?
если ты и приблизительно не знаешь как выставляются и от чего зависят котировки буков, зачем позоришься ?
или тебе слава Олега, главной терпилы сайта, не дает спать спокойно ?
Отсосали у Лугано
И на чёрной полосе
Отсосёте у АЗе
если ты и приблизительно не знаешь как выставляются и от чего зависят котировки буков, зачем позоришься ?
или тебе слава Олега, главной терпилы сайта, не дает спать спокойно ?
если ты и приблизительно не знаешь как выставляются и от чего зависят котировки буков, зачем позоришься ?
или тебе слава Олега, главной терпилы сайта, не дает спать спокойно ?
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