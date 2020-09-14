Украина футбольная: драма в Волочиске, первая победа Кривенцова

15 сентября в 00:10 на телеканале XSPORT выйдет очередной выпуск программы «Украина футбольная». Экспертом выступит известный тренер Владимир Пятенко.
В выпуске:
- драма в Волочиске, первая победа Кривенцова;
- разгром в Киеве, пять ничьих тура;
- Вторая лига: высокая результативность, неугомонный Пуканыч;
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ПФЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.