ВИДЕО. Форвард Колоса - лучший игрок 2-го тура УПЛ

УПЛ по итогам 2-го тура чемпионата лучшим футболистом признала форварда «Колоса» Владимира Лысенко.
Команда открыла свой новый стадион победой над ФК «Львов» 4:0, а опытный нападающий оформил дубль.
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Источник — УПЛ
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