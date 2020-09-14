В поединке 1-го тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» обыграла «Леванте» со счетом 4:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Лучшие моменты матча Валенсия - Леванте
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Вальехо (Валенсия).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Вальехо (Валенсия).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Максимилиано Гомес (Валенсия).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Луис Моралес (Леванте).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Паулиста (Валенсия).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Луис Моралес (Леванте).
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Источник — MEGOGO
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