Цифры и факты. Важнейшие события 2-го тура УПЛ

«Заря» проиграла второй матч подряд, Луческу впервые потерял очки с «Динамо», Гладкий дебютировал в 8-м клубе УПЛ и другие статистические события в нашем обзоре.

«Динамо» в 3-м матче подряд не может взять верх над «Десной» (2 ничьи и 1 поражение).

Динамовцы прерывают свою «рекордную» серию с пропущенными мячами, которая составила 12 игр. Последний раз бело-синие оставались «сухими» 3 марта 2020 года - 2:0 дома с «Колосом».

Завершается голевая домашняя серия киевлян из 20 матчей. Последний раз «Динамо» не смогло взломать защитные редуты соперников в родных стенах 24 апреля 2019 года - 0:0 с «Шахтером».

300-й матч в карьере проводит Сергей Сидорчук (ЧУ - 186, КУ - 28, СК - 6, ЕК - 51, СУ - 29).



ФК Динамо. Илья Забарный

18-летний Илья Забарный становится первым футболистом киевлян 2002 г.р., сыгравшим в УПЛ.

50-ю мировую в чемпионатах Украины подписывают команды Мирчи Луческу, 30-ю - Александра Рябоконя.

«Десна» прерывает две свои рекордные серии: голевую - из 14 игр и с пропущенными мячами - из 9. Последний раз черниговцы не забивали 23 февраля 2020-го - 0:1 в гостях с «Шахтером», а не пропускали - 30 мая того же года - 2:0 на выезде с «Колосом».

Подопечные Александра Рябоконя проводят 10-й безголевой матч на чужих полях.

«Колос», одержав дома рекордную 4-ю победу подряд (мячи 11-1), празднует 10-ю викторию в родных стенах.

Ковалевцы обновляют еще 3 личных рекорда, продлив голевую серию до 5 игр, общую безничейную - до 28 (+10-18), а домашнюю - до 14 (+8-6).

«Львов», потерпевший 4-е поражение кряду (мячи 3-14), продлевает свою «рекордную» безвыигрышную серию до 14 матчей (=6-8).

Еще одно клубное «достижение» львовяне повторяют, пропуская 11 встреч подряд.

Сергей Борзенко становится первым игроком сине-золотых, проведшим 50 матчей в УПЛ.

«Олимпик», повторяет личный рекорд, одержав 3-ю победу подряд на чужих поляк (мячи 12-3).

«Олимпийцы» реализовывают 4-й пенальти кряду.

20-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера проводит Игорь Климовский (+7=8-5, 35-32).

«Днепр-1» прерывает рекордную беспроигрышную серию в родных стенах из 7 игр (+6=1), но продлевает домашнюю голевую - до 11.

Алексей Хобленко становится автором 10-го гола днепрян в ворота «Олимпика».

Мяч, забитый Сергеем Политыло, оказывается 50-м, пропущенным «Днепром-1» в элитном дивизионе.

«Минай» становится 14-м клубом, одержавшим победу в первом матче в УПЛ.

Антон Шиндер 3-й раз поражает ворота александрийцев, причем в рядах 3-го клуба (ранее по голу - за «Таврию» и «Ворсклу»).

Команды Владимира Шарана терпят 90-е поражение во всех официальных турнирах (ЧУ - 75, КУ - 9, ЕК - 6).

Завершается голевая серия «Александрии», которая составила 18 игр. Более продолжительные забивные серии имели только 6 клубов. Последний раз черно-желто-зеленые оставались на «сухом пайке» 1 декабря 2019 года - 0:2 в гостях с «Десной».

Александрийцы пропускают 11 матчей подряд.

«Мариуполь» одерживает 60-ю победу в гостях, а «Заря» терпит 10-е поражение в УПЛ при Викторе Скрипнике.

Луганчане после 6-летнего перерыва 5-й раз в истории стартуют с двух «баранок».

Черно-бело-красные, которые не могут поразить ворота оранжево-синих в родных стенах 275 минут кряду, прерывают свою домашнюю голевую серию, составившую 12 игр. Последний раз «Заря» не забивала гостям почти год назад - 21 сентября 2019-го - 0:0 с… «Мариуполем».

«Ворскла» после 15-летнего перерыва 4-й раз начинает сезон с двух побед.

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Сергей Политыло («Олимпик»), 100-й - Владислав Калитвинцев («Десна»), 50-й - Сергей Чоботенко, 1-й - 15 игроков, в том числе 6 легионеров.

В 8-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Александр Гладкий («Заря»), в 6-м - Руслан Бабенко («Олимпик») и Денис Кожанов, в 5-м - Антон Шиндер (оба - «Минай), в 4-м - Игорь Кошман («Львов»), Никита Кравченко («Колос») и Андрей Ткачук («Минай»).

1-й мяч в премьер-лиге забивает Евгений Исаенко (в 3-й игре).

В 4-й команде элиты открывает голевой счет Антон Шиндер («Минай»).

3-й дубль в УПЛ делает Владимир Лысенко.



ФК Колос

5-й пенальти из 6 реализовывает Сергей Политыло.

20-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Евгений Гальчук («Мариуполь»), 1-й - Андрей Попович («Минай»).

3-ю красную карточку в карьере зарабатывает Даниил Игнатенко, 1-ю - Александр Козак (в 10-й игре) и Игорь Когут (в 48-й).

50-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Киевской области Николай Балакин.

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