ТаТоТаке. Встретятся ли Ярмоленко и Луческу?

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив выделяют основные проблемы Динамо Луческу, объясняют, почему в кризисов Зари и Днепра-1 один источник, и раскрывают еще один европейский клуб для Супряги.

00.00 Анонс

1.23 Топ-аналитика по Динамо от 5-летнего эксперта

2.15 У Спиваковского есть отмазка для Луческу

3.16 Как Динамо стало Шахтером

5.49 Главный сюрприз матча Динамо - Десна

7.54 Внимание! Спиваковский недоволен Супрягой

9.22 Очередной инсайд про Супрягу

10.49 Почему Луческу не спит до матча с АЗ

13.40 Трансферные новости Динамо

14.42 Днепр-1 - полный провал

16.42 Инсайд о будущем Михайленко

17.37 Колос - это Бавария

19.17 Селезневу есть кого бояться

20.26 Невозможно комментировать игру Зари без мата

23.32 Мастер-класс от Спиваковского

23.47 Минай - открытие среди новичков

24.35 Встретятся ли Ярмоленко и Луческу?

26.07 Коноплянка - старая мечта Ахметова

28.08 Конфликт в Генте на пользу Яремчуку?

29.36 Осторожно, слезы!

31.12 Сенькив делает ставку на Динамо - АЗ. Он еще не ошибался

31.49 Обещание Спиваковского

32.24 Бекстейдж: дикие метафоры, интересное предложение