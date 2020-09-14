ТаТоТаке. Встретятся ли Ярмоленко и Луческу?

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  • 14.09.2020 10:20
  • 1979 просмотров
  • 1 комментарий
ТаТоТаке. Встретятся ли Ярмоленко и Луческу?
© ТаТоТаке

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив выделяют основные проблемы Динамо Луческу, объясняют, почему в кризисов Зари и Днепра-1 один источник, и раскрывают еще один европейский клуб для Супряги. 

00.00 Анонс
1.23 Топ-аналитика по Динамо от 5-летнего эксперта
2.15 У Спиваковского есть отмазка для Луческу
3.16 Как Динамо стало Шахтером
5.49 Главный сюрприз матча Динамо - Десна
7.54 Внимание! Спиваковский недоволен Супрягой
9.22 Очередной инсайд про Супрягу
10.49 Почему Луческу не спит до матча с АЗ
13.40 Трансферные новости Динамо
14.42 Днепр-1 - полный провал
16.42 Инсайд о будущем Михайленко
17.37 Колос - это Бавария
19.17 Селезневу есть кого бояться
20.26 Невозможно комментировать игру Зари без мата
23.32 Мастер-класс от Спиваковского
23.47 Минай - открытие среди новичков
24.35 Встретятся ли Ярмоленко и Луческу?
26.07 Коноплянка - старая мечта Ахметова
28.08 Конфликт в Генте на пользу Яремчуку?
29.36 Осторожно, слезы! 
31.12 Сенькив делает ставку на Динамо - АЗ. Он еще не ошибался
31.49 Обещание Спиваковского
32.24 Бекстейдж: дикие метафоры, интересное предложение

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Источник — ТаТоТаке

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 14.09.2020 10:44
    0
    В Бухаресте...
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    con clusion
      con clusion, 14.09.2020 10:44
    0
    В Бухаресте...
    Ссылка
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