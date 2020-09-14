Кортрейк с Макаренко в составе одержал победу в чемпионате Бельгии

Команда украинца разгромила «Мускрон»

  • 14.09.2020 07:51
  • 249 просмотров
  • 3 комментария
Кортрейк с Макаренко в составе одержал победу в чемпионате Бельгии
© sport.be. Евгений Макаренко

«Кортрецк» одержал победу над «Мускроном» в матче пятого тура чемпионата Бельгии. Встреча закончилась со счетом 3:0.

Украинский защитник Евгений Макаренко провел на поле 90 минут, но результативными действиями не отметился.

Другой украинец Андрей Бацула не попал в заявку.

Отметим, что в другом матче тура «Андерлехт» с Богданом Михайличенко обыграл «Серкль Брюгге».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Cherevik22
      Cherevik22, 14.09.2020 08:44
    0
    Защитник?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 14.09.2020 08:17
    +1
    Maks23, 14.09.2020 07:59
    Андрей Бацула игрок Динамо Минск...в заявку не попал ..
    Ребята на сайте курят что то эдакое!
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 14.09.2020 07:59
    +3
    Андрей Бацула игрок Динамо Минск...в заявку не попал ..
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 14.09.2020 07:59
    +3
    Андрей Бацула игрок Динамо Минск...в заявку не попал ..
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 14.09.2020 08:17
    +1
    Maks23, 14.09.2020 07:59
    Андрей Бацула игрок Динамо Минск...в заявку не попал ..
    Ребята на сайте курят что то эдакое!
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 14.09.2020 08:44
    0
    Защитник?
    Ссылка
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