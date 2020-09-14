Кортрейк с Макаренко в составе одержал победу в чемпионате Бельгии

«Кортрецк» одержал победу над «Мускроном» в матче пятого тура чемпионата Бельгии. Встреча закончилась со счетом 3:0.

Украинский защитник Евгений Макаренко провел на поле 90 минут, но результативными действиями не отметился.

Другой украинец Андрей Бацула не попал в заявку.

Отметим, что в другом матче тура «Андерлехт» с Богданом Михайличенко обыграл «Серкль Брюгге».