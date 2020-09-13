Андерлехт с Михайличенко в составе одержал очередную победу в чемпионате

«Андерлехт» одержал уверенную победу над «Серкль Брюгге» в рамках 5-го тура Лиги Жюпиле. Встреча закончилась со счетом 2:0. Голами отметились Нмеча и Мурильо.
Украинский защитник Богдан Михайличенко провел на поле все 90 минут.
В нынешнем сезоне Михайличенко сыграл за «Андерлехт» четыре матча и забил 1 гол.
Отметим, что «Андерлехт» после пяти туров набрал 9 очков (2 победы, 3 ничьи) и занимает четвертое место в чемпионате.
Читайте также: Мирон МАРКЕВИЧ: «Михайличенко может вырасти в хорошего крайнего защитника».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.