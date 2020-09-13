Андерлехт с Михайличенко в составе одержал очередную победу в чемпионате

«Андерлехт» одержал уверенную победу над «Серкль Брюгге» в рамках 5-го тура Лиги Жюпиле. Встреча закончилась со счетом 2:0. Голами отметились Нмеча и Мурильо.

Украинский защитник Богдан Михайличенко провел на поле все 90 минут.

В нынешнем сезоне Михайличенко сыграл за «Андерлехт» четыре матча и забил 1 гол.

Отметим, что «Андерлехт» после пяти туров набрал 9 очков (2 победы, 3 ничьи) и занимает четвертое место в чемпионате.

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