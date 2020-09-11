Мирон МАРКЕВИЧ: «Михайличенко может вырасти в хорошего крайнего защитника»

Глава Комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич высказался об игре сборной Украины в Лиге наций, а также оценил дебютантов национальной команды.

«Через месяц многое может поменяться. Считаю, что ребята наберут необходимые кондиции. Я с оптимизмом жду предстоящих поединков хотя бы потому, что у наших молодых футболистов есть возможность сыграть матчи с сильными оппонентами. Это большая школа и для зрелых мастеров сине-желтой дружины.

Не стоит забывать, что команда не собиралась год. Да, все в равных условиях, но у каждого свои дела и свои проблемы. Тем более не стоит забывать, что больше половины нашего состава выступают во внутреннем первенстве, где конкуренция заметно уступает тому же испанскому чемпионату. Футболисты не так быстро растут.

О Харатине мне трудно что-то сказать, поскольку он только то и делал, что оборонялся. Так сложилась игра. А вот действия Михайличенко и Тымчика мне понравились, особенно в поединке со Швейцарией. Эти футболисты будут прибавлять. Михайличенко может вырасти в хорошего крайнего защитника. Конкуренция на флангах обороны возросла.

Я хочу акцентировать внимание на том, что Лига наций — это товарищеские матчи с повышенной ответственностью. Есть возможность увидеть себя на фоне таких авторитетных сборных, как Испания, Германия и Швейцария, а также увидеть свои проблемы. Они имеются, однако до начала Евро еще есть время все проанализировать и подкорректировать свою игру. Перспективы у нашей команды хорошие, несмотря на неудачу в игре с испанцами», - сказал Маркевич.

Что показали Тымчик и Михайличенко в дебютной игре за сборную Украины