Мирон МАРКЕВИЧ: «Михайличенко может вырасти в хорошего крайнего защитника»

Известный тренер похвалил украинского защитника

  • 11.09.2020 11:01
  • 770 просмотров
  • 4 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ: «Михайличенко может вырасти в хорошего крайнего защитника»
© УАФ. Мирон Маркевич

Глава Комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич высказался об игре сборной Украины в Лиге наций, а также оценил дебютантов национальной команды.

«Через месяц многое может поменяться. Считаю, что ребята наберут необходимые кондиции. Я с оптимизмом жду предстоящих поединков хотя бы потому, что у наших молодых футболистов есть возможность сыграть матчи с сильными оппонентами. Это большая школа и для зрелых мастеров сине-желтой дружины.  

Не стоит забывать, что команда не собиралась год. Да, все в равных условиях, но у каждого свои дела и свои проблемы. Тем более не стоит забывать, что больше половины нашего состава выступают во внутреннем первенстве, где конкуренция заметно уступает тому же испанскому чемпионату. Футболисты не так быстро растут.

О Харатине мне трудно что-то сказать, поскольку он только то и делал, что оборонялся. Так сложилась игра. А вот действия Михайличенко и Тымчика мне понравились, особенно в поединке со Швейцарией. Эти футболисты будут прибавлять. Михайличенко может вырасти в хорошего крайнего защитника. Конкуренция на флангах обороны возросла.

Я хочу акцентировать внимание на том, что Лига наций — это товарищеские матчи с повышенной ответственностью. Есть возможность увидеть себя на фоне таких авторитетных сборных, как Испания, Германия и Швейцария, а также увидеть свои проблемы. Они имеются, однако до начала Евро еще есть время все проанализировать и подкорректировать свою игру. Перспективы у нашей команды хорошие, несмотря на неудачу в игре с испанцами», - сказал Маркевич.

Что показали Тымчик и Михайличенко в дебютной игре за сборную Украины

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Sentinel
      Sentinel, 11.09.2020 12:29
    0
    kadaad ., 11.09.2020 12:05
    Пока не верю, в сборной играл отвратно, а вот Тымчик реально может.
    Отвратно играл Коноплянка, а Михайличенко в дебютном матче пришлось набегаться за двоих. Когда на твоем фланге такой партнер как Ярмоленко, то и играется веселее.
    Ссылка
    shevsen
      shevsen, 11.09.2020 12:19
    0
    А может и не вырасти...
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 11.09.2020 12:05
    0
    Пока не верю, в сборной играл отвратно, а вот Тымчик реально может.
    Ссылка
    Виктор М
      Виктор М, 11.09.2020 11:32
    0
    Вірю Маркевичу. Дуже хочеться вірити)
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 11.09.2020 12:29
    0
    kadaad ., 11.09.2020 12:05
    Пока не верю, в сборной играл отвратно, а вот Тымчик реально может.
    Отвратно играл Коноплянка, а Михайличенко в дебютном матче пришлось набегаться за двоих. Когда на твоем фланге такой партнер как Ярмоленко, то и играется веселее.
    Ссылка
    shevsen
      shevsen, 11.09.2020 12:19
    0
    А может и не вырасти...
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 11.09.2020 12:05
    0
    Пока не верю, в сборной играл отвратно, а вот Тымчик реально может.
    Ссылка
    Виктор М
      Виктор М, 11.09.2020 11:32
    0
    Вірю Маркевичу. Дуже хочеться вірити)
    Ссылка
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