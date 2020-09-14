Жозе МОУРИНЬО о поражении Эвертону: «Я разочарован в своей команде»

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение команды от «Эвертона» (0:1) в первом туре АПЛ.

«То, что после гола у соперника было больше шансов, стало следствием того, что мы пропустили гол и некоторые наши игроки были не в лучших кондициях. А до пропущенного гола мы создали два невероятных момента, а Пикфорд дважды выручил «Эвертон». Мы не забили. Игра оставалась открытой. Во втором тайме один гол определил все: и результат, и происходящее после гола.

Если таким хорошим командам, как «Эвертон», позволять разыгрывать мяч от своих ворот, они будут чувствовать себя очень комфортно, поскольку обладают техничными игроками. Если их не прессинговать, то это развязывает им руки.

Мы прессинговали лениво. Это следствие плохой физической формы, плохой предсезонной подготовки. У некоторых футболистов предсезонки вообще не было.

Я разочарован моей командой. Мое послание ей останется в стенах раздевалки», - сказал Моуриньо.

Ранее сообщалось, что Моуриньо впервые в карьере уступил в первом матче сезона.