Жозе МОУРИНЬО о поражении Эвертону: «Я разочарован в своей команде»

Главный тренер «Тоттенхэма» высказался о старте в АПЛ

  • 14.09.2020 07:20
  • 925 просмотров
  • 0 комментариев
Жозе МОУРИНЬО о поражении Эвертону: «Я разочарован в своей команде»
© ФК Тоттенхэм. Жозе Моуриньо

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение команды от «Эвертона» (0:1) в первом туре АПЛ.

«То, что после гола у соперника было больше шансов, стало следствием того, что мы пропустили гол и некоторые наши игроки были не в лучших кондициях. А до пропущенного гола мы создали два невероятных момента, а Пикфорд дважды выручил «Эвертон». Мы не забили. Игра оставалась открытой. Во втором тайме один гол определил все: и результат, и происходящее после гола.

Если таким хорошим командам, как «Эвертон», позволять разыгрывать мяч от своих ворот, они будут чувствовать себя очень комфортно, поскольку обладают техничными игроками. Если их не прессинговать, то это развязывает им руки.

Мы прессинговали лениво. Это следствие плохой физической формы, плохой предсезонной подготовки. У некоторых футболистов предсезонки вообще не было. 

Я разочарован моей командой. Мое послание ей останется в стенах раздевалки», - сказал Моуриньо.

Ранее сообщалось, что Моуриньо впервые в карьере уступил в первом матче сезона.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BBC

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности