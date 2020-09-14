Вячеслав ШЕВЧУК: «Шиндер убил защитников Александрии, как танк»

Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал победу «Миная» над «Александрией» (1:0) в матче 2 тура украинской Премьер-лиги.

«Для меня очень важна была организация игры у Миная. Они сегодня действовали в три защитника, высоко задействовали фланги. Во втором тайме действовали по счету.

Плюс появление в команде Кожанова и Шиндера, который последнее время играл в шестой лиге Германии и сегодня один загнал в первом тайме. Такое чувство, что в Александрии нет тренажерного зала. Убил всех центральных защитников, как танк», - сказал Шевчук.