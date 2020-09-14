Сергей БОРЗЕНКО: «Команда была не готова к поединку. Провальная игра»

Защитник «Львова» – о поражении от «Колоса»

  • 14.09.2020 03:59
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Сергей БОРЗЕНКО: «Команда была не готова к поединку. Провальная игра»
© ФК Львов. Сергей Борзенко

34-летний защитник «Львова» Сергей Борзенко прокомментировал поражение от «Колоса» (0:4) в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги.

«Сейчас эмоции, могу много наговорить, но видно по результату, все понятно. Команда не готова была к поединку. Первый раз играли в таком составе, сборники только вернулись из своих национальных команд. Два дня тренировались таким составом. Провальная игра», - сказал Борзенко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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