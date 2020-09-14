Сергей БОРЗЕНКО: «Команда была не готова к поединку. Провальная игра»

34-летний защитник «Львова» Сергей Борзенко прокомментировал поражение от «Колоса» (0:4) в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги.
«Сейчас эмоции, могу много наговорить, но видно по результату, все понятно. Команда не готова была к поединку. Первый раз играли в таком составе, сборники только вернулись из своих национальных команд. Два дня тренировались таким составом. Провальная игра», - сказал Борзенко.
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Источник — Футбол 1/2/3
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