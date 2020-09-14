Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шаран перегрузил Александрию»

Специалист – о неожиданном поражении «горожан»

  • 14.09.2020 02:59
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шаран перегрузил Александрию»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение «Александрии» от «Миная» (0:1) в матче 2 тура украинской Премьер-лиги.

«Во-первых у нападающих должны быть моменты. Думаю, что все тяжелые игры у Миная будут впереди. Удивила Александрия слабой игрой. Минаю будет очень сложно, потому что опыта нет. Необходимо набирать очки примерно со своими командами - это уже немало. Шаран, скорее всего перегрузил команду», - сказал Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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