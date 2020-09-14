Вест Бромвич – Лестер – 0:3. Видео голов и обзор матча

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» на выезде одержал убедительную победу над «Вест Бромвичем» со счетом 3:0.
Лучшие моменты матча Вест Бромвич Альбион - Лестер Сити
|84'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джейми Варди (Лестер Сити).
|74'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джейми Варди (Лестер Сити).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Тимоти Кастань (Лестер Сити).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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