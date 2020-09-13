АПЛ. Лестер разгромил Вест Бромвич в первом туре чемпионата

«Лестер» одержал убедительную победу над «Вест Бромвичем» на старте чемпионата Англии.
Встреча завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Джейми Варди, а также один мяч забил Тимоти Кастань.
«Вест Бромвич Альбион» — «Лестер» — 0:3 (0:0)
Голы: Кастань, 56 (0:1). Варди, 74 — с пенальти (0:2). Варди, 84 — с пенальти (0:3).
«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Гиббс, Бартли, Аджайи, Ферлонг (Харпер, 69), О`Ши, Ливермор, Сойерс (Эдвардс, 69), Робинсон (Робсон-Кану, 60), Перейра, Диангана.
«Лестер»: Шмайхель, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Джастин, Менди, Прат (Мэддисон, 75), Тилеманс, Ндиди, Барнс, Варди, Перес (Олбрайтон, 67).
Источник — Sport.ua
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