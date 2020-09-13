КОПОЛОВЕЦ: «Шиндер и Кожанов доказали, что есть еще порох в пороховницах»

Спортивный директор ФК «Минай» Михаил Кополовец поделился впечатлениями о матче 2-го тура УПЛ с «Александрией», в котором закарпатцы одержали первую победу в чемпионате (1:0), а также рассказал о комплектации коллектива.

«Всегда приятно отмечать дебют победой. Тем более в элитном дивизионе и над соперником, который в последнее время заставил считаться с собой всех на всеукраинской арене. И приятно вдвойне осознавать, что ты также причастен к этому историческому успеху.

Антон Шиндер и Денис Кожанов доказали, что еще есть порох в пороховницах. Кстати, в стартовом составе «Миная» было сразу шесть новичков и они не разочаровали, еще двое выходили на замену. Думаю, что «Минаю» поможет и испанский защитник Эдгар Капаррос, которого мы подписали. На следующей неделе мы собираемся оформить отношения еще с легионером с одной из африканских стран. Надеюсь, что и я еще не сказал своего последнего слова в качестве футболиста. Тренировочный процесс уже возобновил», - сказал Кополовец.

В поединке третьего тура чемпионата УПЛ «Минай» 20 сентября сыграет в гостях с «Олимпиком».