Второй матч на ноль. Молодой украинский вратарь покоряет Латвию

Кучер помогает своей команде бороться за золото

  • 13.09.2020 21:28
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Второй матч на ноль. Молодой украинский вратарь покоряет Латвию
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В матче 18-го тура чемпионата Латвии по футболу РФШ на выезде разгромил Тукумс 0:3 и остался в гонке за золото. Команда на два очка отстает от лидирующей Риги.

В составе победителей весь матч провел украинский вратарь Даниил Кучер. 23-летний воспитанник криворожского Кривбасса сыграл второй матч на ноль. В прошлом туре команда обыграла 2-0 ФК Ригу.

Кучер в январе присоединился к команде, до этого выступаю за еще один клуб из Латвии Даугава. Трансфермаркт оценивает игрока в 175 тысяч евро.

Напомним, что за Лиепая выступает еще один украинский вратарь Александр Рыбка.

 

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Виталий Петровский, Sport.ua

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