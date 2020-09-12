Размочили. Рыбка пропустил первый гол в чемпионате Латвии

В матче 18 тура чемпионата Латвии Лиепая на своем поле обыграл Елгаву со счетом 3:1. В составе хозяев второй матч в чемпионате Латвии провел украинский голкипер Александр Рыбка. Пропущенный гол стал первым для него в новом чемпионате.
Лиепая идет на шестом месте, а лидирует ФК Рига.
Напомним, что в минувшем сезоне Александр отыграл в девяти поединках чемпионата Азербайджана за Сабаил. «Сабаил» Рыбка покинул в статусе свободного агента.
За свою карьеру 33-летний страж ворот поиграл за киевское «Динамо», донецкий «Шахтер», «Оболонь», турецкие «Карабюкспор» и «Афжет Афьонспор».
Виталий Петровский, Sport.ua
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