Размочили. Рыбка пропустил первый гол в чемпионате Латвии

Партнеры ответили тремя голами

  • 12.09.2020 21:41
  • 557 просмотров
  • 1 комментарий
Размочили. Рыбка пропустил первый гол в чемпионате Латвии
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В матче 18 тура чемпионата Латвии Лиепая на своем поле обыграл Елгаву со счетом 3:1. В составе хозяев второй матч в чемпионате Латвии провел украинский голкипер Александр Рыбка. Пропущенный гол стал первым для него в новом чемпионате.

Лиепая идет на шестом месте, а лидирует ФК Рига.

Напомним, что в минувшем сезоне Александр отыграл в девяти поединках чемпионата Азербайджана за Сабаил. «Сабаил» Рыбка покинул в статусе свободного агента.

За свою карьеру 33-летний страж ворот поиграл за киевское «Динамо», донецкий «Шахтер», «Оболонь», турецкие «Карабюкспор» и «Афжет Афьонспор».

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Виталий Петровский, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 12.09.2020 21:40
    +1
    Рыбку жалко
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 12.09.2020 21:40
    +1
    Рыбку жалко
    Ссылка
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